צפוי להימשך עוד 3 ימים: גל קור קיצוני ושלג כבד החל לרדת אתמול בטורקיה ואזורים רבים כוסו לבן. בתיעוד חריג שרץ היום (ראשון) ברשתות החברתיות נראים 5 חמורים שקפאו במקומם בעיר אורפה שבדרום-מזרח המדינה. בשל המצב, השירות המטארולוגי הטורקי קרא לתושבי איסטנבול, העיר הגדולה ביותר בטורקיה, להישאר בבתים.

אחרי שהחל להיות אפקטיבי אתמול, השלג הקיצוני נמשך גם היום באיסטנבול. למרות שהרשויות פעלו ללא הפסקה לפנות את הדרכים, עומסי תנועה רבים נרשמו בדרכים פחות מרכזיים. השירות המטארולוגי במדינה הזהיר מפני שלג כבד לאיסטנבול. ההערכה היא שהשלג ימשיך להשפיע על המחוז במהלך 3 הימים הקרובים.

"על פי ההערכות האחרונות, השלג, שצפוי להגביר את השפעתו החל מצפון איסטנבול מהלילה, יהיה בכל המחוז לאורך זמן", נכתב בהודעת השירות המטארולוגי הטורקי. "עם ירידת השלגים צפוי כיסוי שלג חדש של 2-5 ס"מ בחופי הדרום ו-6-20 ס"מ בחלקים הפנימיים והצפוניים עד מחר".

Good morning everyone, In parts of Turquia(Turkey have had a Severe Snowstorm and powerful winds that have bent and knocked down large power towers yesterday afternoon on the Kırşehir-Ankara road Kind regards KWT Dave. #storm #blizzard #snow pic.twitter.com/awPQhbwJ7W

גם במהלך הלילה צפוי קרח וקור בשעות הלילה באזור איסטנבול. לאורך הכניסה לגשר בוספורוס, הפונה לים השחור, התבקשו האזרחים להיזהר משיבושים בתחבורה עקב הירידה בראות מבחינת התחבורה הימית והסערה. מאוחר יותר, הודיעה מחלקת תנועת הספינות כי התנועה בגשר הופסקה לשני הכיוונים. גם חברת התעופה טורקיש איירליינס הודיעה שבעקבות המצב, היא מבטלת 46 טיסות במדינה.

Video obtained by local media outlet Koroglu TV showed huge chunks of snow falling from a building at Izzet Baysal University in Turkey, landing on the top of two students. The two are seen on the ground moving about as eyewitnesses ask whether they are okay pic.twitter.com/yyEZVQTkj3