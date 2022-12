רוסיה השתמשה אתמול (שישי) בטיל שיוט היפר-סוני מסוג "קינז'אל" כדי להשמיד מחסן נשק גדול באזור העיר איוונו-פרנקיבסק שבמערב אוקראינה, כך הודיע הערב משרד ההגנה הרוסי. בסוכנות הידיעות הרוסית אינטרפקס הוסיפו שמדובר בפעם הראשונה שרוסיה עושה שימוש במערכת מאז שהחלה בפלישה.

Video making the rounds this am, reports that it is first combat use of Russian hypersonic missile - Kinzhal on a weapons depot near the Polish border pic.twitter.com/pVxqEWlT5J