רוחות של כ-200 קמ"ש: לפחות 16 בני אדם נהרגו ברחבי אירופה כתוצאה מהסופה הקטלנית "יוניס" שמכה ברחבי היבשת. בעקבות הסופה, מיליוני בתים ועסקים נותרו ללא חשמל, ובעיות ועיכובים רבים נרשמו בתחבורה. בבריטניה תועדו אתמול (שבת) רוחות של 196 קמ"ש, ובהולנד חלקים מגג האצטדיון של דן האג נתלשו.

בעקבות הסופה, 4 בני אדם מתו בהולנד ו-4 נוספים בפולין כתוצאה מנפילת עצים. יוניס גם גרמה לשיבוש רב בדרכים, ו-3 בני אדם מתו בכבישים ברחבי אנגליה. מקרי מוות בעקבות הסופה נרשמו גם באירלנד, גרמניה ובבלגיה, שם נהרג אדם שנפגע בראשו מפאנל סולארי שעף מבניין בגנט.

Den Haag stadium, Netherlands.



