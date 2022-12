נשיא ארצות הברית לשעבר, דונלד טראמפ, התראיין היום (שני) ל"פוקס ניוז" וסיפק כמה אמירות יוצאות דופן על המצב באוקראינה, על פוטין ועל האיום הגרעיני: "הייתי שולח צוללות ומטוסים גרעיניים לכיוון רוסיה".

"האישיות שלי עצרה את פוטין מלפלוש לאוקראינה", אמר הנשיא לשעבר. "כשהתמודדתי ב-2016 כולם אמרו 'טראמפ יסבך אותנו במלחמה - זאת האישיות שלו'. עכשיו הם אומרים שהאישיות שלי מנעה מלחמה".

הנשיא ה-45 של ארה"ב התייחס לביקורו הצפוי של הנשיא הנוכחי ג'ו ביידן בפולין ביום שישי הקרוב. "זה מאוחר מדי, הקלפים הונחו על השולחן והם חשופים. יש לו קלפים גרועים, היו לו את הקלפים הכי טובים לפני שהכול התחיל. המלחמה לא הייתה מתחילה אם אני הייתי הנשיא".

"אני יכול לומר לך ב-100% שזה נוראי, זו טרגדיה אנושית מה שהולך שם. ביידן הוא לא מישהו שיודע להתנהל לבד, הוא יושב שם וכולם מסביבו אומרים לו מה לעשות, מנהלים אותו, זה מאוד עצוב לצפות בזה", הוסיף.

Trump says that if he was president he would send nuclear submarines and planes toward Russia and tell Putin "we'll be coasting back and forth up and down your coast" pic.twitter.com/j9KMQ7aczW