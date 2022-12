על רקע המתיחות בין ישראל לאירן, האשמותיה של האחרונה את ישראל בהרג שני קצינים של משמרות המהפכה בשבוע שעבר, והבטחה ש"המשטר הציוני ישלם על הפשע" - פיצוצים נשמעו הלילה (בין שבת לראשון) בארביל שבעירק. משמרות המהפכה קיבלו אחריות על הירי והזהירו את ישראל מפני "השלכות קשות והרסניות" במקרה של התקפות נוספות בעתיד.

על פי גורם אמריקני ששוחח עם סוכנות הידיעות רויטרס, 12 טילים שוגרו מכיוון אירן, מאזור מחוז כרמאנשאה, לעבר הקונסוליה האמריקנית שבארביל, בירת החבל הכורדי שבצפון עירק. דובר משרד החוץ של ארה"ב מסר כי לא היו נפגעים באירוע, וכי לא נגרם נזק למתקנים השייכים לארה"ב באזור. לפי שעה, לא ברור היכן נחתו הטילים. דובר משרד החוץ של ארה"ב הוסיף כי מדובר ב"מתקפה שערורייתית".

BREAKING: Explosions heard in Erbil, the capital of Kurdistan Region of Iraq pic.twitter.com/lZLDFnAWuC

למרות הדיווח על כך שלא היו נפגעים בתקיפה, בכורדיסטאן דיווחו על נזק כבד במשרדי ערוץ הטלוויזיה כורדיסטאן 24. על פי דיווחים שדה התעופה באזור הושבת גם הוא לזמן קצר, אך חזר לפעול כרגיל.

תיעוד פגיעת הטילים באולפני כורדיסטאן 24:

#متابعات



كاميرات cctv توثق لحظة سقوط صواريخ فاتح ١١٠ على القنصلية الامريكية في اربيل والاثار الجانبية التي اصابت قناة kurdstan 24



Cctv video showing the side effect of fateh 110 missles during the attack of us embassy in Erbil in kurdstan 24 studio pic.twitter.com/UVAB8LeQMD