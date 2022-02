"פרובוקציה רוסית": אחרי שאמש נשא פוטין נאום דרמטי לאומה והודיע כי רוסיה מכירה רשמית במחוזות הבדלניים דונייצק ולוהנסק שבמזרח אוקראינה כעצמאיים - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן שוחח הלילה (בין שני לשלישי) עם עמיתו האוקראיני ולדימיר זלנסקי ועם עמיתיו מגרמניה וצרפת, שולץ ומקרון, בהתאמה.

נשיא אוקראינה מסר בהצהרה לאחר שיחתו עם ביידן, כי "הגבולות הבין-לאומיים של אוקראינה יישארו כפי שהם וההצהרות הרוסיות לא משנות". לדבריו, רוסיה מפרה את הריבונות האוקראינית, לא עומדת בהסכמים הקיימים, והורסת את המאמצים הדיפלומטיים. "אנחנו מוכנים להכול ולזמן ארוך. אנחנו רוצים שלום ותומכים בדיפלומטיה, אבל ההחלטה הרוסית הורסת אותה. לא ניתן דבר לאף אחד".

בהצהרה שנמסרה מטעם הבית הלבן, נטען כי ביידן שוחח עם זלנסקי וגינה את החלטתו של פוטין להכיר בשני האזורים שבשליטת הבדלנים במזרח אוקראינה, כעצמאיים. "ביידן גינה בחריפות את החלטתו של נשיא רוסיה פוטין להכיר כביכול ב'עצמאות' של מה האזורים הבדלנים שבאוקראינה. הנשיא דן עם עמנואל מקרון ועם אולף שולץ כיצד להמשיך ולתאם את תגובתם על הצעדים הבאים".

בהמשך לגינוי, על פי דיווח בבלומברג, השגרירות האמריקנית באוקראינה שכבר עברה מקייב ללבוב בעקבות ההסלמה - כעת מועברת לפולין. עוד נטען כי ביידן הורה לכל אנשי משרד החוץ שנשארו, לעזוב את אוקראינה. סגן היועץ לביטחון לאומי לבית הלבן, ג'ונתן פינר, הוסיף: "הנשיא ביידן ינקוט בכל הצעדים לשמור על בטיחות הצוות הדיפלומטי. אנחנו בהחלט מצפים שרוסיה תנקוט פעולה צבאית - כל הסימנים בשטח מראים על צעד לקראת פעולה צבאית, לא דיפלומטיה".

מטעם עמנואל מקרון, נשיא צרפת, גם כן נמסר גינוי למהלך הרוסי. "בעצם ההכרה באזורים הבדלניים של מזרח אוקראינה, רוסיה מפרה את התחייבויותיה ומשפיעה על הריבונות של אוקראינה. אני מגנה את ההחלטה הזו", צייץ הנשיא הצרפתי בחשבון הטוויטר שלו. "ביקשתי מפגש חירום של מועצת הביטחון של האו"ם וגם סנקציות אירופיות על רוסיה".

En reconnaissant les régions séparatistes de l'est de l'Ukraine, la Russie viole ses engagements et porte atteinte à la souveraineté de l'Ukraine. Je condamne cette décision. J’ai demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies et des sanctions européennes.