"מקווים שלכולם יהיה הגיון בריא שלא לפתוח במלחמת עולם שלישית" – כך אמר היום (שני) נשיא הפרלמנט של אוקראינה, רוסלן סטפנצ'וק, בשיחה עם N12, על רקע החשש מפלישה רוסית למדינה. "האם אנחנו ערב מלחמה עם רוסיה? זה תלוי ברוסיה", הבהיר הבכיר האוקראיני. בנאט"ו הודיעו היום כי הם יחזקו את הכוחות הכוננים במזרח אירופה, בעוד שחיל הים הרוסי יוצא לתרגיל גדול בים הבלטי.

"אני חושב שאוקראינה וכל מדינות העולם עושות את כל מה שניתן כדי למנוע מלחמה", הוסיף נשיא הפרלמנט האוקראיני, שהשתתף בכינוס של EJA - איגוד הקהילות היהודיות באירופה שנערך במדינה. "אנו מוכנים לכול התפתחות, אבל מקווים שכולם יפעלו בהגיון". סטפנצ'וק סיפר כי הוא נפגש עם השגריר הישראלי והודה לו על התמיכה. "לאוקראינה יש זכות לשמירה על שטחיה, ואני גם מקווה שהעמדה הזו של ישראל תישאר כמו שהיא גם בהמשך", הבהיר.

נשיא הפרלמנט התייחס גם ליום השואה הבינלאומי שחל בסוף השבוע, ותקף את הממשל במוסקבה גם על הרקע הזה. "העובדה רוסיה ניסתה לסלף את ההיסטוריה, והיא מציגה באופן שקרי את אוקראינה כמדינה פשיסטית - זה שקר", אמר סטפנצ'וק. "אוקראינה היא המדינה הרביעית בעולם במספר חסידי אומות העולם", הסיף.

בינתיים המתיחות בגבול רוסיה-אוקראינה מוסיפה להחריף מידי יום, כאשר היום הודיעה מועצת נאט"ו על תגבור כוחות הכוננות שלה במזרח אירופה בספינות ומטוסי קרב נוספים. תגבור הכוחות יהיה הדרגתי ויעשה במהלך השבועות הקרובים. רוסיה גינתה את הודעת נאט"ו, וכינתה את הגברת הכוננות כהסלמה של המתיחות.

מזכ"ל נאט"ו, יאנס סטולטנברג, בירך על תגבור הכוחות במזרח אירופה בימים האחרונים, והבהיר כי "אנחנו נמשיך לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להגן על כול בנות בריתנו, כולל בחלק המזרחי של הברית". תגבור הכוחות מגיע במענה להצבת כ-100 אלף חיילים רוסים, בתוספת של כוחות שריון וארטילריה, במרחק קצר מהגבול. למרות זאת, רוסיה מכחישה כל כוונה לפלוש לאוקראינה.

Today, President Biden met with his national security team to discuss continued Russian aggressive actions toward Ukraine. He affirmed that if Russia further invades Ukraine, the United States will impose swift and severe consequences on Russia with our Allies and partners. pic.twitter.com/QlAHYgqu1q