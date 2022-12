בית הנבחרים האמריקני אישר הלילה (בין רביעי לחמישי) חוק תקציב הכולל גם את הסיוע הצבאי למדינת ישראל. בסיוע נכללים גם מיליארד דולר המיועדים לכיפת ברזל - התחייבות של הבית הלבן אחרי מבצע שומר חומות. עדיין נדרש דרושה עוד הצבעה בסנאט לאישור הסופי.

A strong Israel makes America more secure.



The House just passed the largest-ever funding package to Israel — including $4.8 billion in security assistance & missile defense funding — demonstrating overwhelming bipartisan support in Congress for the U.S.-Israel relationship.