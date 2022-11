פוטין פתח ב"מבצע צבאי מיוחד" נגד אוקראינה – ומנהיגי העולם מגנים: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן היה הראשון שמסר הצהרה נגד המתקפה "הבלתי מוצדקת" והטיל את כל האחריות על רוסיה. "הנשיא פוטין בחר במלחמה שתוכננה מראש ושתביא לאובדן חיים וסבל אנושי קטסטרופלי", הצהיר ביידן. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש פנה לפוטין: "בשם האנושות - החזר את חייליך לרוסיה". שגריר האיחוד האירופי באוקראינה ציין כי מתרחשת כעת התקפה ללא כל התגרות על "מדינה ריבונית שלווה".

"בעל העולם מתפללים עבור תושבי אוקראינה כשהם סובלים הלילה ממתקפה בלתי צודקת של כוחות רוסיים, ללא כל התגרות מצדם", הצהיר הנשיא ביידן. "רוסיה בלבד היא אחראית למוות ולהרס שתביא מתקפה זו, וארצות הברית ובעלות בריתה ושותפיה יגיבו בצורה מאוחדת והחלטית. העולם יראה את רוסיה אחראית לכך".

"אעקוב אחר המצב מהבית הלבן הערב ואמשיך לקבל עדכונים שוטפים מצוות הביטחון הלאומי", הוסיף ביידן. "מחר, אפגש עם עמיתיי G7 בבוקר ואכריז על ההשלכות הנוספות שארצות הברית ובעלות בריתה ושותפותינו יכפו על רוסיה עקב מעשה התוקפנות המיותר הזה נגד אוקראינה, השלום והביטחון העולמי".

מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג מיהר גם הוא לגנות את המהלך של רוסיה: "מגנה את ההתקפה הפזיזה של רוסיה נגד אוקראינה שמעמידה בסיכון את חייהם של אינספור אזרחים". מזכ"ל האו"ם גוטרש קרא לפוטין להחזיר את כוחותיו לרוסיה וציין כי מדובר "ברגע העצוב ביותר בכהונתי".

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו קרא לרוסיה "לנצור מיידית את האש" ו"הפרובוקציות" נגד אוקראינה ולהסיג את כל כוחותיה. לדבריו, למעשים של רוסיה יהיו השלכות וקנדה מתכוונת לנקוט פעולות נוספות שיעצרו את התוקפנות הבלתי צודקת של רוסיה.

שגרירת בריטניה באוקראינה, מלינדה סימונס, צייצה בטוויטר כי המתקפה על אוקראינה נעשית "ללא כל התגרות על מדינה שלווה מתפתחת". לדבריה, "רק בגלל שהתכוננת וחשבת על האפשרות הזו במשך שבועות וחודשים, זה לא אומר שלא תזדעזע כשזה באמת מתרחש".

