המשבר מחריף: בעוד שרוסיה מכחישים ששלחו את הבדלנים לבצע ירי לעבר יישובים באוקראינה, מדוח של הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה באירופה (OSCE) עולה הערב (שבת) כי אלפי הפגזות התרחשו במזרח אוקראינה ביומיים האחרונים. בכלי התקשורת הרוסיים טוענים שהצבא אוקראיני הוא זה שמבצע את הירי. בזמן סיור של שר הפנים האוקראיני ועיתונאים במזרח המדינה, מרגמות נורו לאזור: "יורים עלינו בכבדות". מאוחר יותר, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי פיצוצים רבים נשמעו באזור דונייצק.

בריאיון ל-BBC אמר ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון כי רוסיה מתכננת את "המלחמה הגדולה ביותר באירופה מאז 1945" וציין כי "כל הסימנים מראים שהתוכנית כבר החלה במובנים מסוימים". לדבריו, המודיעין טוען שרוסיה מתכוונת לפתוח בפלישה לבירה קייב ועל הציבור "להבין את המחיר העצום שעלול להיות כרוך בלחימה".

על פי הארגון לביטחון ושיתוף פעולה באירופה חלה עלייה בהפגזות בשני האזורים שבהם נלחמים הצבא האוקראיני והבדלנים מאז 2014. מהדוח עולה כי אתמול התרחשו 552 פיצוצים בדונייצק ו-860 בלוהנסק השכנה. עוד נמסר כי ישנו אף אזרח אחד שנפגע כתוצאה מהפיצוצים. קצת אחרי פרסום הדוח, גורם דיפלומטי מסר כי קרוב ל-2,000 הפצצות התרחשו במהלך יום שבת.

האירוע החריג ביותר שנרשם בגבול התרחש בעת ביקורו של שר הפנים האוקראיני דניס מונסטירסקי. בזמן הסיור שערך השר, כשהוא מלווה בעיתונאים רבים, מרגמות נורו לעבר האזור. כ-12 פצצות מרגמה נפלו סמוך לשר ולעיתונאים, אך במזל האירוע הסתיים ללא נפגעים. בזמן הירי בעת סיורו של השר, כתב פוקס ניוז, טריי יונג'סט, דיווח בשידור חי מהשטח: "יורים עלינו בכבדות - אנחנו נעים עם הכוחות האוקראינים".

"דיברנו עם חיילים בשטח", אמר מונסטירסקי לרשת CNN. "הרוח של החיילים אמיצה להפליא והם מוכנים לכל תרחיש. יש לנו מידע על התקדמות הצבא הרוסי לאורך השטח שלנו. יש גם מידע על כך שיחידות מסוימות של ה-PMC נכנסו לשטחנו. מטרת השהות היא לעשות חבלה בשטחנו".

A Ukrainian position was shelled as we visited the front lines with the country’s interior minister. Our coverage continues. pic.twitter.com/SfFoFyXdow