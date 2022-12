היום השישי ללחימה: אחרי שרוסיה הודיעה שתתקוף בקייב, היועץ לשר הפנים האוקראיני עדכן היום (שלישי) כי מגדל הטלוויזיה בבירה הותקף והוסיף כי בעקבות התקיפה - נזק נגרם לבית קברות יהודי בבאבי יאר, 5 נהרגו בתקיפה. שר החוץ יאיר לפיד גינה בתוקף - אך לא ציין את רוסיה: "קוראים לשמור ולכבד את קדושת האתר". מקורות באוקראינה חשפו את הדרישות של רוסיה במשא ומתן שימשיך מחר ככל הנראה. הנשיא וולודימיר זלנסקי שוחח עם ביידן: "צריכים לבלום את התוקף עכשיו". בריאיון מיוחד מהבונקר הוא חשף כי לא ראה את משפחתו כבר מספר ימים. בכיר אמריקני: "מזהים עצירה של הכוחות בדרך לקייב‎". כל העדכונים – דקה אחר דקה.

זלנסקי הגדיר את היממה החולפת כמכריעה. צילומי אוויר מאזור קייב העידו על שיירה ארוכה של כלי צבא רוסיים העושה את דרכה לעבר הבירה קייב. עד כה כחצי מיליון אוקראינים נמלטו מהמדינה מאז החלה הפלישה הרוסית.

15:05 משרד ההגנה הרוסי הודיע שכוחות הרפובליקה של דונייצק הגיעו לגבול דונייצק, וחברו לכוחות הרוסיים: "נתקוף את מתקני שרותי הביטחון האוקראינים בקייב".

14:32: שגריר אוקראינה בתשובה לשאלת N12: "לא דנו עם ישראל לגבי רכישת כיפת ברזל. הטילים הרוסים יותר משמעותיים מאלה שיורים מעזה. אנחנו צריכים מערכות אחרות להגנה מפני טילים". על השאלה בנוגע ללוחמי צה"ל שיצאו להילחם עם הצבא האוקראיני, השיב: "יודעים שיצאו, אך איננו יודעים מספרים".

14:26: נשיא המועצה האירופית שארל מישל: נצטרך לבחון ברצינות את בקשתה הלגיטימית של אוקראינה להצטרף לאיחוד האירופי.

14:03: נשיא אוקראינה הדגיש בנאומו כי: "אוקראינה שואפת להיות חלק מהאיחוד האירופי. הוכיחו לנו שאתם איתנו. הוכיחו לנו שלא תוותרו עלינו ושאתם אירופאים אמתיים. אז החיים ינצחו את המוות והאור יביס את החושך".

14:00: זלנסקי נאם בווידאו בפני הפרלמנט האירופי: "עבור חלק מהאנשים שלי זה היום האחרון בחייהם. אני מאמין שהיום אנו נלחמים להיות חופשיים, כמוכם. אנו מאבדים את האנשים הטובים ביותר שלנו ומשלמים את המחיר הגבוה ביותר".

13:45: בריטניה העבירה חוק שיאסור על כל ספינה שיש לה קשר כלשהו לרוסיה להיכנס לנמליה. ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון הדגיש כי "קשה לראות כיצד פוטין יכול להיחשב כבן-שיח לגיטימי בהתחשב במה שהוא עשה". עוד אמר: "לא אעמיד פנים שזה מצב שניתן לפתור באמצעים צבאיים".

13:36 סנקציות נגדיות? ראש ממשלת רוסיה, מיכאיל מישוסטין, הודיע בישיבת ממשלה שבכוונתה של רוסיה להטיל מגבלות על משקיעים זרים שמבקשים למכור את נכסיהם. לטענתם, מטרת המהלך היא "להבטיח שהם יקבלו החלטה שקולה, שאינה מונעת על ידי לחץ פוליטי".

12:32: דובר הקרמלין, דמיטרי פסקוב: "סנקציות מערביות לעולם לא יגרמו לרוסיה לשנות את עמדתה כלפי אוקראינה. אין תוכניות לשיחות בין נשיאי שתי המדינות".

11:46: עוד מלברוב: רוסיה מוכנה לפעול יחד עם ארצות הברית על "יציבות אסטרטגית", כך לפי RIA. הוא הוסיף שלמערב אסור לבנות מתקנים צבאיים במדינות ברית המועצות לשעבר, וש"הגיע הזמן להחזיר את הנשק הגרעיני של ארצות הברית באירופה הביתה".

11:43: שר החוץ הרוסי לברוב: לאוקראינה יש עדיין טכנולוגיה גרעינית סובייטית, אנחנו לא יכולים שלא להגיב לסכנה הזו. בסוכנות הידיעות הרוסית אייפקס הוסיפו שלברוב אמר שרוסיה תמשיך לפעול באוקראינה עד שתשיג את יעדיה.

11:43: שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו אמר שהמטרה העיקרית של רוסיה היא להגן על עצמה מפני האיומים שיצר המערב ושאינה כובשת שטחים אוקראינים, כך לפי סוכנות הידיעות הרוסית RIA.

11:30: יועץ לנשיא אוקראינה טוען שחמישה מטוסים צבאיים רוסיים הופלה הלילה.

11:18: שר החוץ של אוקראינה: "עתיד הביטחון הגלובלי נקבע כעת באוקראינה. אף מדינה לא יכולה להרגיש בטוחה". עוד הוא הוסיף ש"אוקראינה לא תיפול, אנחנו נילחם – כולל בבתי משפט בין-לאומיים".

10:43: נותק החשמל במריופול שבמזרח אוקראינה בעקבות התקפות רוסיות, כך לפי דיווח בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP

10:22: ראש עיריית מריופול: העיר תחת הפגזה מתמדת.

10:17: שר החוץ האוקראיני קולבה קורא לבידוד בין-לאומי מלא של רוסיה אחרי "מתקפה ברברית" על חרקוב.

10:15: על רקע החשש שבלארוס תתערב גם היא בלחימה לצד הרוסים, הנשיא אלכסנדר לוקשנקו מבהיר שלמדינתו אין כוונה לעשות זאת. למרות הדברים הללו, ברשת CNN פורסם ניתוח של המסלול שעוברות שיירות המשוריינים הרוסיות - וממנו עולה כי הן יצאו משטחה של בלארוס.

09:37: ראש עיריית חרקוב הודיע: רוסיה הפציצה את בניין העירייה ותקפה מטרות אזרחיות בעיר באמצעות טילי שיוט וגראד.

9:07: המודיעין הבריטי מדווח על "התקדמות קלה" של הרוסים לעבר קייב במהלך היממה האחרונה, אך הם לא הצליחו להשיג שליטה במרחב האווירי שמעל אוקראינה. עוד הוסיפו הבריטים שרוסיה הגבירה את השימוש בארטילריה מצפון לקייב ובסביבות חרקוב וצ'רניהיב.

על פתיחת החקירה נגד רוסיה, אמר סגן ראש ממשלת בריטניה דומיניק ראב ש"זה הופך להיות הרבה יותר מסוכן לפוטין ממה שאני חושב שהוא מבין".

8:29: דיווחים על אזעקה בדנייפר.

8:23: לדברי מנהיג צ'צ'ניה רמזן קדירוב, שני אנשי שירות צ'צ'נים נהרגו באוקראינה ושישה נפצעו במהלך הלחימה לצד הרוסים.

6:55: דיווח באוקראינה - יותר מ-70 חיילים אוקראינים נהרגו בתקיפה ארטילרית רוסית על בסיס צבאי בעיר אוחטירקה.

6:39: לפי דיווח בתקשורת הרוסית, האיחוד האירופי החל רשמית בתהליך בחינת הצטרפותה של אוקראינה לארגון.

5:22: אוסטרליה הודיעה שתעביר לאוקראינים חבילת סיוע צבאית בשווי 50 מיליון דולר. זאת בנוסף ל-25 מיליון דולר שיועברו לצרכים הומניטריים.

4:22: לפי תדרוך מסווג בממשל האמריקני גל שני ועצום של כוחות רוסיים צפוי לפלוש לאוקראינה ולגבור על הכוחות האוקראיניים באמצעות מספרים עודפים. כמו כן רוסיה צפויה להטיל מצור על קייב. "זה היה מייאש לשמוע", אמר אדם שנכח בתדרוך.

3:50: ברזיל הכריזה על "דרכון הומניטרי" לפליטים אוקראינים - מה שיסייע לקליטתם במדינה.

Missile attack on the Kharkiv regional administration, Sumska 64. Grad shelling at residential areas. Putin now in total war with Ukraine. pic.twitter.com/eXyfA4E4YI