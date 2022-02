לקראת סוף שמח? הילד הסורי מוחמד פוואז קטיפאן בן ה-8 מהעיר דרעא שבדרום סוריה עשוי להשתחרר מחוטפיו בשעות הקרובות – כך לפי דיווחים בכלי התקשורת הסורים.

הילד פוואז נחטף בחודש נובמבר כשהיה בדרכו לבית הספר, אולם רק בימים האחרונים עלתה הפרשה לתודעת הציבור הערבי ולאחר מכן לעולם כולו. סרטונים מזעזעים של פואז מקבל מכות מחוטפיו בשבי הסעירו את הרשתות החברתיות וגרמו ללחץ רב לסיים את הפרשה.

אחרי שמשפחתו של פוואז כבר מכרה חלקת אדמה היא עדיין לא הצליחה לגייס את דרישת הכופר של החוטפים על סך 140 אלף דולר, ולכן פתחה בקמפיין מימון המונים. בימים האחרונים גייסה המשפחה תרומות מסוריה ומהעולם, והצליחה לפי הדיווחים להשיג את הכסף שדרשו החוטפים.

אביו של פוואז, מוחמד, חזר מכווית – שם הוא עובד כדי לפרנס את משפחתו. אחרי ימים שבהם בני המשפחה התקשו לדבר עם כלי התקשורת, הוא פרסם סרטון שבו הודה להמונים שעמדו לצד המשפחה וסייעו לה כלכלית. הוא סיפר כי למשפחה נותר סכום קטן לגייס ושהיא תצליח לעמוד בזה, וביקש מהציבור להפסיק לתרום כסף.

UPDATE #SaveFawaz Alhamdulillah the father has given an update to say the money to free his son has been sorted and in'shaa'Allah he should be freed soon, so don't donate to any fundraisers that may be out there. #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان pic.twitter.com/9el0v5BouT