היממה האחרונה באוקראינה הייתה קריטית במשבר המחריף בין אוקראינה לרוסיה, שמעסיק את העולם כולו. אזעקות במחוז דונייצק שבשליטת הבדלנים הפרו-רוסים, ומנהיגם אף הודיע שאוקראינה מתכננת מתקפה - ולכן עליהם להתפנות מיד לרוסיה. האוקראינים הדפו את הטענות וטענו שמוסקבה "מפיצה דיסאינפורמציה". נשיא ארה"ב ג'ו ביידן אמר הלילה (שישי) בהצהרה לתקשורת כי "יש סיבה להאמין שרוסיה תתקוף את קייב בימים הקרובים", אך הדגיש: "דיפלומטיה היא עדיין אפשרות".

00:00 - ביידן: "יש לנו סיבה להאמין שהכוחות הרוסים יתקפו את אוקראינה ואת הבירה קייב בימים הקרובים. ארה"ב ובנות בריתה יתמכו באוקראינה, ונדאג שרוסיה תישא באחריות ותשלם את המחיר. המערב מאוחד בעניין הזה. הפתרון הדיפלומטי עדיין קיים".

23:59 - ביידן: "שלא תטעו - אם רוסיה תבחר בצעד של פלישה היא תהיה אחראית לקטסטרופה ולסבל במלחמת ברירה. המטרה שלנו היא למנוע מלחמה".

23:58 - ביידן בהצהרה: "אנחנו נגד ניסיונות לייצר דיסאינפורמציה ולהאשים את אוקראינה בהסלמה. זה לא נכון וגם אין בכך היגיון. כשיש 150 אלף חיילים רוסים בגבול - אוקראינה תפתח בלחימה".

23:50 - הנשיא ביידן שוחח עם ראשי מדינות שחברות בנאט"ו על המשבר באוקראינה. המנהיגים הביעו חשש כבד מהיערכות הכוחות הרוסיים, חזרו על מחויבותם ותמיכתם החזקה בשלמותה הטריטוריאלית של אוקראינה והתחייבו לדבוק בדיפלומטיה כדי להפחית את המתיחות - לצד נכונותם להטיל סנקציות מהירות ומתואמות על רוסיה‎.

23:40 - סוכנות RIA מדווחת על "פיצוץ מסיבי" בלוגאנסק. כלי תקשורת רוסים מדווחים על פגיעה בצינור גז.

23:00 - נשיא ארה"ב ג'ו ביידן סיים את שיחתו עם ראשי מדינות שחברות בברית נאט"ו.

22:06 - המודיעין הצבאי של אוקראינה צייץ שיש לו מידע על כך שמוקשים הוטמנו במספר מתקני תשתית חברתית בדונייצק שבשליטת הבדלנים על ידי כוחות מיוחדים רוסיים: "הצעדים הללו נועדו לערער את המצב בשטחים הכבושים זמנית של המדינה שלנו וליצור בסיס להאשמת אוקראינה בפעולות טרור".

22:05 - בריטניה הודיעה על פינוי זמני של השגרירות שלה בקייב, שתעבור לפעול בינתיים מהעיר לבוב. בכך מצטרפת בריטניה לארה"ב, שהעתיקה את השגרירות ללבוב כבר לפני כמה ימים.

19:38 - על פי דיווח ב-Foreign Policy, ארה"ב השיגה מידע מודיעיני שלפיו רוסיה בונה רשימות של אישים פוליטיים באוקראינה ויריבים פוליטיים בעלי פרופיל גבוה, שיהיו מטרה למעצר או להתנקשות במקרה של פלישה.

18:08 - פיצוץ עז התרחש סמוך לבניין ממשלתי בדונייצק. מתמונות שעלו לרשתות החברתיות נראה כי נגרם נזק למבנה, והמשטרה המקומית אישרה שמכונית התפוצצה ליד הבניין, אך לא דווח על נפגעים.

17:24 - סוכנות הידיעות IFAX דיווחה שהפינוי ממזרח אוקראינה החל, ואוטובוסים ראשונים החלו להגיע לאזור רוסטוב, שם נערכו לקליטת המפונים.

16:36 - אזעקות נשמעו בדונייצק.

16:30 - דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב הגיב על הדיווח על פינוי ממזרח אוקראינה וטען שאין לו פרטים על המצב, ושלא ידוע לו שהצעד מתואם עם רוסיה.

15:44 - שר החוץ של אוקראינה, דמיטרו קולבה, דחה בתוקף את מה שהוא כינה "הדיסאינפורמציה הרוסית" על כך שארצו מתכוונת לתקוף את הבדלנים: "לא מבצעים או מתכננים כל פעולה בדונבאס. אנחנו מחוייבים באופן מלא לפתרון דיפלומטי של המשבר".

