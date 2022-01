הערפל מתבהר: במשך קרוב ליממה לא פורסם שמו של החמוש שהתפרץ לבית הכנסת "בית ישראל" וחטף ארבעה בני ערובה. התקרית הסתיימה ללא נפגעים מלבד החשוד שנהרג. בריטניה אישרה קודם לכן כי מדובר באזרח בריטי והערב (ראשון) משטרת דאלאס וה-FBI פרסמו פרטים נוספים על התקרית, ואת שם האיש שעורר בהלה גדולה.

"הרשויות זיהו כי מדובר במאליק פייסל אקראם, אזרח בריטי בן 44", נכתב בהודעת צוות החקירה, "אין כרגע אף מידע שמעיד על כך שהיו מעורבים נוספים בתקרית". צוות של FBI בודק את הזירה ואוסף ראיות, יחד עם גופים נוספים.

אדם שהזדהה כאחיו של החוטף פרסם בעמוד הפייסבוק של הקהילה המוסלמית בעיר בלקבורן באנגליה: "בעצב גדול אני מאשר שאחי מת בארצות הברית. אנחנו הרוסים. לא יכולים להגיד הרבה בגלל חקירת ה-FBI. אנחנו כמשפחה לא תומכים בפעולות שלו ורוצים להתנצל בפני כל הקורבנות של התקרית המצערת הזו". עוד טען כי בן משפחתו סבל מבעיות נפשיות, אך למרות זאת "היינו בטוחים שהוא לא יפגע בבני הערובה". עוד הוא כתב: "לא היה שום דבר שיכולנו להגיד לו או לעשות כדי לשכנע אותו להיכנע. הוא נורה ונהרג". האיש שהזדהה כאחיו הוסיף: "כל מתקפה על כל בן אדם היא פסולה וצריך לגנות אותה".

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן התייחס הערב לתקרית ואמר כי מדובר ב"מעשה טרור". הוא שוחח עם התובע הכללי על התקרית והוסיף: "אנחנו עדיין לא יודעים למה הוא סימן את בית הכנסת כמטרה". עוד אמר הנשיא ביידן כי התוקף "השיג את הנשק שלו ברחוב". לדבריו, "הרעיון של בדיקות רקע הוא קריטי, אבל אי-אפשר לעצור דבר כזה אם מישהו קונה נשק ממישהו אחר ברחובות".

שרת החוץ הבריטית ליז טראס צייצה בטוויטר: "מחשבותיי עם הקהילה היהודית ועם כל מי שנפגע מהמעשה המחריד בטקסס. אנחנו מגנים את פעולת הטרור והאנטישמיות הזו".

My thoughts are with the Jewish community and all those affected by the appalling act in Texas. We condemn this act of terrorism and anti-semitism.



We stand with US in defending the rights and freedoms of our citizens against those who spread hate. https://t.co/36Eb8lRQTV