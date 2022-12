היום ה-7 למלחמה באוקראינה: הלילה (רביעי) נפלה חרסון, העיר הראשונה שנכבשה בידי הרוסים. כך מצויים 300 אלף תושבים תחת שליטת רוסיה; המשמעות - היא תעמיק את האחיזה בדרום אוקראינה. ברשתות החברתיות התפרסם תיעוד של פיצוץ עוצמתי, שהרעיד את האזור סמוך לתחנת הרכבת בקייב. שר החוץ הרוסי לברוב אמר כי "רוצים פירוז של אוקראינה, מוכנים לדון בדרישות זלנסקי". כשעתיים אחרי השיחה עם זלנסקי, ברוסיה דיווחו על שיחה שנייה של בנט עם פוטין. עדכונים שוטפים - דקה אחר דקה.

הקרמלין אמר כי "פוטין אמר לבנט כי התחשבות באינטרסים הביטחוניים של מוסקווה היא בין התנאים המרכזיים ליישוב הסכסוך". לדבריו, שני המנהיגים הסכימו להמשיך במגעים. הצד הישראלי הוא שיזם את השיחה.

משרד החוץ פרסם אזהרת מסע לאזרחי ישראל ששוהים בבלארוס. "קוראים לישראלים השוהים בבלארוס להימנע מלהגיע לגבולות הדרומיים של המדינה ולהתעדכן באפשרויות המעבר היבשתי והאווירי במרחב", נכתב בהודעה.

רוסיה הודיעה כי תפסה שליטה מלאה על העיר חרסון שבדרום המדינה, אך באוקראינה מכחישים וטוענים שהקרבות עדיין ממשיכים. במקביל, הכוחות הרוסיים מכתרים את העיר מריופול ומתקרבים למרכז המדינה. בתוך כך, העצרת הכללית של או"ם הצביעה בעד גינוי הפלישה הרוסית - 141 מדינות בעד, 5 הצביעו נגד ו-34 נמנעו.

בירת אוקראינה נותרה היעד העיקרי במלחמה של מוסקווה, כך טענו בקייב. ברשת BBC דיווחו שהמודיעין הבריטי מאמין ששיירת הכוחות הרוסיים, באורך 64 ק"מ, עדיין נמצאת מצפון לעיר ומטרתה הסופית היא לתמוך במתקפה על קייב ממערב. ראש עירית קייב אמר שהשיירה הרוסית הולכת ומתקרבת - והכריז: "מתכוננים להגן על הבירה!".

במהלך הלילה שבין שלישי לרביעי, דווח על כך שהעיר הדרומית מריופול מכותרת בידי כוחות רוסיים ועל 2 בני אדם שנהרגו באזור קייב כתוצאה מההפגזות. בנוסף, נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הכריז בנאום מצב האומה שארה"ב תצטרף אל בעלות בריתה ותסגור את המרחב האווירי שלה בפני מטוסים רוסיים. ביידן הוסיף: "פוטין חייב לשלם מחיר על מעשיו באוקראינה".

22:48: משרד החוץ פרסם אזהרת מסע לישראלים בבלארוס.

22:40: אזעקות בצ'רקסי, אומן ומירגרוד.

22:39: רוסיה מעדכנת: יותר מ-140 אלף תושבים מהדונבאס התפנו לתחומה של רוסיה.

22:22: אזעקה נשמעה בקייב ובצ'רניגוב.

22:20: קשישה נלקחת למעצר ברוסיה, לאחר שהפגינה נגד המלחמה עם אוקראינה.

22:08: דיווח באוקראינה: מעל חריקוב חגים מטוסים ונשמעים פיצוצים.

21:34: דיווח בניו יורק טיימס: סין ביקשה מרוסיה לדחות את הפלישה לאוקראינה עד אחרי סיום אולימפיאדת החורף.

21:17: דיווח בוול סטריט ג'ורנל: ביידן צפוי להכריז על איסור כניסת ספינות רוסיות לנמלי ארה"ב.

21:05: דיווח: "פיצוץ עוצמתי הרעיד את האזור סמוך לרכבת בקייב".

19:44: יועצו של הנשיא זלנסקי: יש למעלה מ-7,000 הרוגים רוסים עד כה.

19:32: שר האוצר הצרפתי: הסנקציות עובדות, זרעו בלבול בכלכלה הרוסית ושיתקו את הבנק המרכזי.

19:28: כשעתיים לאחר השיחה עם זלנסקי - ברוסיה מדווחים: ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח שוב גם עם פוטין.

19:19: זלנסקי על ההצבעה באו"ם: "אני משבח את האישור ברוב חסר תקדים עם דרישה חזקה כלפי רוסיה להפסיק לאלתר את המתקפה הבוגדנית. אני אסיר תודה לכולם ולכל מדינה שהצביעה בעד. בחרתם בצד הנכון של ההיסטוריה".

19:11: בכיר אמריקני: "אין שינוי מהותי היום בנוכחות הכוחות הרוסיים הקרקעיים, יש הפצצות גוברות של מתקנים אזרחיים, הדיווח שלפיו חרסון נכבשה לגמרי - לא בטוח שנכון".

18:58: ברוב גדול, כולל ישראל: העצרת הכללית של האו"ם הצביעה בעד גינוי לרוסיה.

18:50: שר ההגנה הרוסי: כ-500 חיילים רוסים מתו במלחמה באוקראינה.

18:47: משרד ההגנה הרוסי: חיילים של הכוחות המזוינים של לוהנסק הצליחו להשתלט על עוד ארבע ערים באוקראינה - חמש ערים בסך הכול.

18:41: מדינסקי, ראש המשלחת הרוסית לשיחות: רוסיה ואוקראינה החליטו במשותף לקיים את השיחות מחר ביער ביאלובייסקה.

18:13: שגרירת ארה"ב באו"ם לינדה תומס-גרינפלד: "רוסיה מתכוננת להגביר את האכזריות במערכה שהיא מנהלת נגד אוקראינה". היא קראה לחברי העצרת הכללית להצביע בעד ההחלטה שאמורה לגנות את מוסקווה על פלישתה.

18:04: שר החוץ הרוסי לברוב: "מוסקווה רוצה דה מיליטריזציה של אוקראינה, אבל האוקראינים צריכים לבחור לעצמם את מנהיגיהם ומוכנים לדון ברצון של זלנסקי לקבל ערבויות בטחוניות".

18:01: שגרירת ארה"ב באו"ם לחיילים הרוסים באוקראינה: "המנהיגים משקרים להם". היא הפצירה בהם שלא לבצע פשעי מלחמה ולהניח את נשקם.

17:51: אזעקות בלבוב.

17:50: אוקראינה: 21 ילדים נהרגו ועוד 55 נפצעו מאז תחילת המלחמה.

16:47: נשיא אוקראינה זלנסקי בטוויטר: "שוחחתי בטלפון עם ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט בנושא התוקפנות הרוסית".

16:05: ארה"ב: איסור הטיסות הרוסיות במרחב האווירי שלנו יחל הערב בשעה 21:00.

15:20: הנשיא זלנסקי בהודעה ראשונה בעברית ברשתות החברתיות: "אני פונה כעת לכל יהודי העולם - אתם לא רואים מה קורה? חשוב מאוד שמיליוני יהודים ברחבי העולם לא ישתקו עכשיו. נאציזם נולד בשתיקה, אז תצעקו על הרג של אזרחים, תצעקו על רצח של העם האוקראיני".

14:51: בוריס ג'ונסון ראש ממשלת בריטניה: "מה שרוסיה של פוטין עשתה, כבר נחשב לפשע מלחמה".

14:35: יותר מ-2,000 אזרחים נהרגו במלחמה, כך על פי נתוני שירותי ההצלה באוקראינה.

14:25: ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון: "אני חושב שמה שפוטין עשה עד עכשיו כבר נחשב לפשע מלחמה".

13:33: דיווח ברוסיה: בהמשך היום ייערך הסיבוב השני של השיחות בין אוקראינה לרוסיה.

13:30: חיל האוויר האוקראיני טען ששני מטוסי מיג-29 אוקראינים הצליחו להפיל בקרב אווירי מעל קייב. עוד נמסר כי טייס אוקראיני אחד נהרג בקרב.

13:10: שר החוץ האוקראיני: "אנו מוכנים לשוחח עם רוסיה, אך לא מוכנים לקבל אולטימטומים".

12:50: נשיא אוקראנה זלנסקי בטוויטר: "מתאם פעולות עם ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון. דיווחתי על הפשעים האחרונים של רוסיה נגד האזרחים. אנו מודים לבריטניה על הסיוע במאבק".

11:49: סוכנות הידיעות TASS ציטטה את שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב: "רוסיה לא תאפשר לאוקראינה להשיג נשק גרעיני, מלחמת עולם שלישית תהיה גרעינית והרסנית".

11:44 דובר הקרמלין: "הכלכלה הרוסית חווה טלטלה קשה אבל נעמוד בה". עוד אמר כי ברוסיה מוכנים לקיים סבב שני של שיחות עם אוקראינה היום, אך לא ברור אם גורמים רשמיים אוקראינים יגיעו. נשיא אוקראינה זלנסקי אמר אתמול כי רוסיה צריכה להפסיק את הפצצות הערים האוקראיניות לפני ששזה יקרה.

11:43 ראש עיריית בירת אוקראינה, ויטלי קליצ'קו: הכוחות הרוסיים הולכים ומתקרבים לקייב. פרסם פוסט פוסט "אנחנו מתכוננים ונגן על קייב!", והוסיף: "קייב עומדת ותעמוד".

11:42 ראש עיריית קונטופ סמוך לגבול הרוסי אומר שקיבל אולטימטום מהרוסים - להיכנע או שיהיו תחת לחימה, על פי הדיווחים האנשים אמרו לו - "נילחם".

The mayor of #Konotop declares that the occupiers have delivered an ultimatum - either he surrenders the city to them, or they will completely destroy it. pic.twitter.com/5crrndj5qx