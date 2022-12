היום השני למלחמה באירופה עלול להיות "היום הקשה ביותר במלחמה" - כך התנבא היום (שישי) בכיר בממשל האוקראיני אחרי שהכוחות הרוסיים נצפו עשרות קילומטרים בלבד מהבירה קייב. שעות ספורות לאחר מכן, כבר פלשו טנקים רוסיים לאובולון, המחוז הצפוני של הבירה ולמעשה החלה הפלישה לבירת אוקראינה - צעד דרמטי בדרך להשתלטות על המוסדות הרשמיים במדינה.

במקביל, ברוסיה מדברים בשני קולות. במוסקבה טוענים כי הם מסכימים לשיחות "בדרג גבוה" מול אוקראינה, אך בנאום שנשא בפני המועצה לבטחון לאומי, קרא פוטין לחיילים האוקראינים: "יהיה לנו קל יותר אם תיקחו את הכוח לידיכם". האיחוד האירופי מטיל סנקציות על פוטין ולברוב, ארצות הברית ובריטניה ינקטו בצעדים דומים. בשעות הערב התעצמו ההתקפות על קייב, ובבית הלבן העריכו כי ייתכן ובירת אוקראינה תיכבש בקרוב. דקה אחר דקה

23:33: ארצות הברית תספק סיוע ביטחוני נוסף לאוקראינה - כך הודיע הפנטגון, על רקע ההתגברות בתקיפות באזור קייב. "אני אהיה מאוד ברור: אנחנו הולכים לספק סיוע ביטחוני נוסף לאוקראינה. אנחנו עדיין בוחנים את הדרכים לעשות זאת", אמר דובר הפנטגון, ג'ון קירבי, בתדרוך עיתונאים.

23:25: דוברו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אמר שאוקראינה ורוסיה דנות על המקום והזמן לשיחות להשגת הפסקת אש. לדברי הדובר, סרגיי ניקיפורוב, קייב מוכנה לפתוח מידית בשיחות להשגת הפסקת אש באוקראינה.

23:14: צרפת תשלח כוחות נוספים לאסטוניה כדי לתגבר את כוחות נאט"ו באזור - כך נמסר מארמון האליזה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה. לפי התכנון, צרפת תשלח ארבעה מטוסי קרב ומאות לוחמים לאסטוניה, ובנוסף לכך מאות חיילים דנים ובריטים יוצבו באסטוניה וכן הפריסה המתוכננת של קבוצה רב-צבאית ברומניה תואץ.

22:56: הבית הלבן הודיע כי קיימת אפשרות ממשית שקייב תיכבש בשעות הקרובות. ההערכה האמריקנית מגיעה בעוד בירת אוקראינה עומדת בפני מתקפות הולכות ומתגברות משעות הערב.

22:30: נשיאת הפרלמנט האירופי, רוברטה מטסולה, אמרה כי האיחוד האירופי עשוי להוציא את רוסיה ממערכת התשלומים הבין-בנקאית העולמית SWIFT בסבב חדש של סנקציות. "פוטין רוצה מלחמה, אבל האנשים רוצים שלום, חופש וזכות לעשות את הבחירות שלהם", כתבה הנשיאה בטוויטר. "עוד סנקציות מסיביות זה דבר חשוב - אנחנו יכולים לעשות יותר", הוסיפה.

22:18: משרד החוץ הרוסי מסר כי אוקראינה הציעה למוסקבה לשוב למשא ומתן עמה כבר מחר. מהרשויות באוקראינה לא נמסרה תגובה על כך.

22:00: שר ההגנה של אוקראינה הזהיר את הרוסים כי אלפי חיילים מצבא רוסיה "ימותו באוקראינה, כמו במהלך שתי המלחמות בצ'צ'ניה". השר אלכסיי רזניקוב קרא לאזרחים הרוסים "להסתיר את יקיריהם", משום ש"הם ייהרגו מכל חלון בכל עיר באוקראינה".

21:46: הצבעה על הצעת החלטה שתגנה את פלישת רוסיה לאוקראינה במועצת הביטחון של האו"ם נדחתה בשעה. לא ברור מדוע נדחתה ההצבעה, כאשר דיפלומטים העריכו שלפחות 11 מתוך 15 חברי המועצה יצביעו בעד, בעוד שלא ברור כיצד יצביעו סין, הודו ואיחוד האמירויות הערביות. בכל מקרה, רוסיה צפויה להטיל וטו על הצעד.

21:37: לאחר האיחוד האירופי ובריטניה, גם ארה"ב הודיעה כי היא מתכוונת להטיל סנקציות אישיות על נשיא רוסיה פוטין.

21:32: המתקפה הרוסית על אוקראינה הפכה ביומה השני לאכזרית יותר, אך הכוחות הרוסיים לא התקדמו כמתוכנן – כך הבהירה שגרירת אוקראינה בוושינגטון, אוקסנה מרקרובה. היא הוסיפה כי בכירים אוקראינים אוספים ראיות לתביעה אפשרית בגין פשעי מלחמה. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן שוחח עם עמיתו האוקראיני וגינה את הדיווחים על מקרי מוות גוברים של אזרחים, כולל של ילדים אוקראינים, עקב ההתקפות סביב קייב.

21:02: רוסיה מתכננת "מבצע הטעיה מסיבי" - כך אמר שר החוץ של אוקראינה לפי מקורות מודיעיניים. השר דמיטרו קולבה הוסיף כי רוסיה מקווה לעשות "דה-הומניזציה" של האוקראינים במבצע. "אל תסמכו על הזייפנים. אוקראינה מגינה על אדמתה במלחמה צודקת", אמר השר. "בניגוד לרוסיה, אנחנו לא מכוונים לגני ילדים ואזרחים".

20:44: כמה סבבים של ירי ארטילרי כבר נשמעו בקייב בשעות הערב. עדי ראייה מסרו כי הירי העז ביותר היה בחלק המערבי של הבירה האוקראינית. ראש העיר קייב, ולדמיר קליצ'קו, כתב בעמוד טלגרם שהוא מפעיל: "המצב עכשיו בקייב, בלי להגזים, מסוכן. הלילה הקרוב והבוקר יהיו קשים במיוחד". מחסומים הוצבו בכניסות לעיר.

20:33: צילומי לוויין חשפו כי כוחות רוסיים גדולים, בנוסף למסוקי תובלה, מוצבים בדרום בלארוס - כ-20 מייל מהגבול עם אוקראינה. הצילומים, שאותם פרסמה חברה אמריקנית פרטית, מראים פריסה של עשרות מסוקים ליד העיירה הבלארוסית צ'וג'ניקי. תמונות הלוויין חשפו גם פריסה גדולה של כוחות קרקעיים עם כמה מאות כלי רכב בעמדת שיירה בכמה שדות.

20:28: ארגון ה-OECD, לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי, הודיע על דחייה רשמית של בקשת ההצטרפות שהגישה רוסיה לארגון. בקשת רוסיה הושהתה ב-2014, בעקבות הפלישה לחצי האי קרים.



20:16: האיחוד האירופי ובריטניה הודיעו כי יטילו סנקציות אישיות על נשיא רוסיה פוטין ושר החוץ לברוב "בקרוב". ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון, שהודיע על המהלך, לא פירט לגביו. "על העולם לוודא שפוטין ייכשל במעשה התוקפנות הזה", הוסיף. לדבריו, "אסון אופף את אוקראינה ופוטין משתתף במשימה לשנות את הסדר העולמי שלאחר המלחמה הקרה".

"המנהיגים היחידים בעולם שנמצאים תחת סנקציות של האיחוד האירופי הם אסד מסוריה, לוקשנקו מבלארוס ועכשיו גם פוטין מרוסיה", אמר האחראי על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, ג'וזף בורל.

20:12: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי שוחח עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, ודן עמו בחיזוק הסנקציות נגד רוסיה, סיוע בהגנה על אוקראינה ובניית קואליציה נגד המלחמה. "אני אסיר תודה לארה"ב על התמיכה החזקה באוקראינה", כתב זלנסקי.

19:58 - פרסום ראשון: בעקבות דבריו של שר החוץ לפיד, שגריר ישראל ברוסיה זומן לשיחת הבהרה. במשרד החוץ הרוסי מסרו כי במהלך השיחה נידונו "סוגיות אקטואליות של יחסים בילטרליים, כולל המצב באוקראינה". ברוסיה הוסיפו כי הם הקדישו תשומת לב מיוחדת לצורך להמשיך במאמצים לשמר את האמת ההיסטורית על מלחמת העולם השנייה והשואה. במקביל, רוסיה הביעה תקווה שישראל תתייחס בהבנה לסיבות שהביאו את ההנהגה הרוסית להחליט על המבצע הצבאי.

19:38: מזכ"ל נאט"ו ינס סטולטנברג: "קוראים לרוסיה להפסיק מיד את הלחימה ולסגת, ולשוב לשולחן המשא ומתן". סטולטנברג הוסיף, בסיומה של ישיבה בהשתתפות 30 מנהיגי המדינות החברות בברית, כי "רוסיה הפרה את השלום באירופה, אנו מתמודדים עם מציאות בטחונית חדשה". מזכ"ל נאט"ו ציין כי הברית תספק עוד נשק לאוקראינה כולל נשק להגנה אווירית. "פוטין עשה טעות נוראית והוא ישלם את המחיר על הטעות הזו", הוסיף.

19:20: בעקבות דיווחים שנפוצו באוקראינה על כך שהנשיא זלנסקי נמלט מהמדינה, פרסם הנשיא סרטון מקייב, שבו אמר: "אנחנו כאן. אנחנו בקייב, מגנים על אוקראינה". היועץ של הנשיא אמר כי אוקראינה שמרה על שליטה בשטח שהותקף על ידי הכוחות הרוסיים. "הרעיון של רוסיה היה ליצור כאוס ולהקים ממשל זמני", אמר היועץ. "המצב החמור ביותר היה בעיר חרקוב", הוסיף.

19:18: דוברת משרד החוץ של רוסיה הזהירה את פינלנד ושוודיה כי הן יתמודדו עם "השלכות צבאיות ופוליטיות" אם ינסו להצטרף לנאט"ו. "אנו רואים במחויבותה של ממשלת פינלנד למדיניות של אי-התארגנות צבאית כגורם חשוב בהבטחת הביטחון והיציבות בצפון אירופה".

19:14: מנהיגי נאט"ו הודיעו על פריסת כוחות נוספים במזרח אירופה, לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה. "אף אחד לא צריך ללכת שולל אחר מטח השקרים של ממשלת רוסיה", מסרו 30 המנהיגים בהצהרה משותפת, לאחר פסגה וירטואלית שקיימו. "אנחנו מבצעים כעת היערכות להגנה משמעותית נוספת בחלק המזרחי של הברית".

19:08: יותר מ-50 אלף אוקראינים נמלטו מהמדינה בתוך פחות מ-48 שעות - כך מסרה סוכנות הפליטים של האו"ם. נציב האו"ם לפליטים, פיליפו גרנדי, אמר כי רובם יצאו לפולין ולמולדובה. "רבים נוספים נעים לעבר גבולות המדינה", הוסיף גרנדי בציוץ. "תודה מקרב לב לממשלות ולאנשים ששומרים על הגבולות פתוחים ומקבלות את פני הפליטים".

18:58: משרד ההגנה האמריקני עדכן את כתבי הפנטגון כי הם מאמינים שרוסיה פתחה במבצע נחיתה ימי של אלפי לוחמים ממערב לעיר החוף מריופול. כלי רכב משוריינים רוסיים נעים דרך עיירת החוף פרימורסק, שנמצאת בין מליטופול למריופול. "אנחנו מעריכים שיש התנגדות גדולה יותר מצד האוקראינים ממה שציפו הרוסים. הם נלחמים למען ארצם", נאמר בהודעה.

18:50: משרד החוץ הרוסי אמר כי איומים בסנקציות מצד בריטניה לא ירתיעו את רוסיה, אלא רק יובילו להסלמה נוספת - כך דיווחה סוכנות הידיעות הרוסית RIA. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון חשף אמש את חבילת הסנקציות הגדולה ביותר אי פעם של בריטניה נגד רוסיה, המכוונת לבנקים, לחברי המעגל הקרוב של פוטין ועוד.

18:38: רוסיה תגביל "זמנית וחלקית" את הגישה לפייסבוק ברחבי המדינה - כך הודיע השירות הפדרלי לפיקוח על תחום התקשורת ברוסיה. ההחלטה התקבלה, לדברי הרגולטור הרוסי, בעקבות הגבלות שהטילה הרשת החברתית האמריקנית על התקשורת הרוסית. לא ברור מה הן ההגבלות הכרוכות, ובפייסבוק לא הגיבו.

18:22: בעקבות הפלישה לאוקראינה, איגוד השידור האירופי הודיע כי רוסיה לא תשתתף השנה בתחרות האירוויזיון. הסיבה להדחת רוסיה מהתחרות היא חשש שהכללתה תגרום ל"זלזול" בתחרות.

18:18: הבנק הלאומי האוקראיני העביר כ-650 מיליון דולר לתקציב המדינה לצרכי הכוחות המזוינים.

17:58: שר החוץ האירני חוסיין אמיר עבד אל-היאן שוחח בטלפון עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב.

17:43: משרד ההגנה הבריטי טוען כי כוחות השריון הרוסיים פתחו נתיב התקדמות חדש לעבר קייב, וכי עיקר החיילים נותרו במרחק שלך יותר מ-50 ק"מ ממרכז העיר. משרד ההגנה הבהיר בעדכון המודיעיני כי "החלק הארי של הכוחות הרוסיים המתקדמים לקייב נותרו במרחק של יותר מ-50 ק"מ ממרכז העיר".

17:18: דיווח אוקראיני: בניין שירות הביטחון האוקראיני בצ'רנוביל עולה באש.

16:49: בנאום שנשא בפני המועצה לבטחון לאומי, קרא פוטין לחיילים האוקראינים: "יהיה לנו קל יותר אם תיקחו את הכוח לידיכם". בפנייתו לצבא אוקראינה, הוסיף פוטין: "אל תתנו לניאו נאצים להשתמש בילדים שלכם ובנשים שלכם בתור קורבן. קחו את הממשל לידיים שלכם – נראה שיהיה לנו קל יותר להסתדר איתכם, מאשר עם חבורת הנרקומנים והניאו-נאצים שהתכנסה בקייב ולקחה תחתיה את כל העם באוקראינה".

16:46: משרד ההגנה האוקראיני דיווח על כ-2,800 חיילים רוסים שנהרגו במהלך הפלישה לאוקראינה. בהצהרה של סגנית שר ההגנה, חנה מאליר, היא הוסיפה כי 80 טנקים, מאות כלי רכב משוריינים, 10 מטוסים ו-7 מסוקים אבדו לצבא הרוסי בקרבות.

16:40: צעד חריג: האפיפיור פרנציסקוס הגיע לשגרירות רוסיה בוותיקן כדי להעביר לשגריר הרוסי את דאגתו מהפלישה של מדינתו לאוקראינה. מדובר בחריגה חסרת תקדים מהפרוטוקול הדיפלומטי.

16:06: אחרי שבריטניה סגרה את המרחב האווירי שלה לטיסות רוסיות, גם פולין החליטה על צעד דומה. צ'כיה תסגור גם היא את המרחב האוירי שלה לטיסות מרוסיה באופן מתואם עם פולין.

15:11: ראש עיריית קייב אמר כי העיר נכנסה ל"שלב הגנתי". בתדרוך ששודר לציבור, אמר ראש העיר ויטלי קליצ'קו כי קולות ירי ופיצוצים נשמעים בשכונות מסוימות, וכי כוחות עויינים כבר נכנסו לבירה. "האויב רוצה להעמיד את הבירה על ברכיה ולהשמיד אותנו", הוסיף.

15:06: נשיא סוריה בשאר אסד התקשר לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין והביע בו תמיכה בנוגע לעימות באוקראינה. בהודעת הנשיאות הסורית נמסר כי "הם דיברו על המבצע הצבאי של רוסיה להגנה על האוכלוסייה באזור דונבאס".

15:01: זרוע היבשה של הצבא האוקראיני פרסם כי כאלף חיילים רוסיים נהרגו עד כה בקרבות במדינה, והבהיר כי מדובר באבידות הכי כבדות שספגה רוסיה לאורך ההיסטוריה בפרק זמן כזה קצר.

14:59: האיחוד האירופי מתכנן להקפיא את נכסיהם של ולדימיר פוטין וסרגיי לברוב - כך מסר מקור באיחוד האירופי. לפי אותו גורם, במסגרת הסבב השלישי של הסנקציות שיוטלו נגד רוסיה, ייקבעו גם מספר צעדים נגד בנקים ותעשייה רוסיים.

14:57: כוחות רוסיים השתלטו על שדה התעופה הוסטומל שליד קייב והנחיתו צנחנים באזור - כך דווח בסוכנות הידיעות הרוסית Interfax. משרד ההגנה הרוסי אמר כי הצבא הרוסי "חיסל" יותר מ-200 אנשים מהיחידות המיוחדות של אוקראינה במהלך כיבוש שדה התעופה האסטרטגי. עוד נמסר כי הכוחות חסמו את הגישה לקייב ממערב, וכי כוחות בדלנים במזרח אוקראינה תקפו עמדות של צבא אוקראינה בתמיכת הצבא הרוסי.

14:45: משרד ההגנה הרוסי: כבשנו את שדה התעופה הוסטומל סמוך לקייב, הצבא חוסם את הגישה לעיר הבירה ממערב.

14:10: משרד החוץ של הטליבאן הביע "דאגה" מהפגיעה באזרחים באוקראינה וקרא לשני הצדדים לנהוג באיפוק. "האמירות האסלאמית של אפגניסטן קוראת לאיפוק של שני הצדדים, שעליהם להימנע מעמדות שעלולות להגביר את האלימות", נמסר מהארגון השולט באפגניסטן. "אנו עוקבים מקרוב אחר המצב באוקראינה ומביעים דאגה לגבי אפשרות לפגיעה באזרחים".

14:05: דיווח: פוטין הביע נכונות לדיאלוג "בדרג גבוה" עם אוקראינה. את הדברים אמר בשיחה עם מקבילו הסיני שי ג'ינפינג בשיחת הטלפון ביניהם.

14:03: ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הציע לו סיוע הומניטרי ישראלי והביע תקווה שהלחימה תסתיים.

13:50: נשיא סין, שי ג'ינפינג, שוחח עם פוטין ואמר לו שארצו תומכת בפתרון המצב באוקראינה על ידי דיאלוג. השיחה בין השניים התקיימה בטלפון, זאת אחרי שלא נשמע גינוי סיני לפעולות של רוסיה.

13:00: הרוסים טוענים כי הם מייצרים ציר עוקף מערב כדי "לפתור את בעיית הסנקציות" שהוטלו עליהם בידי האיחוד האירופי, בריטניה וארה"ב. לדברי בכירים במדינה, רוסיה מעבה ומחזקת את הקשרים שלה עם מדינות במזרח אסיה כדי לעקוף את הסנקציות.

12:15: שר החוץ הרוסי לברוב הכחיש שבכוונת רוסיה לכבוש את אוקראינה, וכי מטרת ארצו היא רק "לאפשר לאוקראינים להיות חופשיים". עוד הוסיף כי רוסיה לא תוכל לראות בממשלה של זלנסקי באוקראינה "דמוקרטית".

11:44: צבא אוקראינה הודה שהכוחות הרוסים מתקדמים לעבר קייב מהצפון ומהמזרח - בדרך לנפילת הבירה האוקראינית בידי רוסיה. במקביל, יועץ במשרד נשיא אוקראינה אמר כי ארצו לא חוששת מ"שיחות שלום" עם רוסיה תמורת ערבויות ביטחוניות.

11:36: יו"ר הבית העליון ברוסיה: מתכננים להטיל "חבילת סנקציות" משלה על המערב בתגובה לסנקציות שהוטלו עליה.

11:12: דיווחים על חילופי אש סמוך לרובע הממשלה בבירה קייב.

10:20: דיווח באוקראינה: טנקים רוסיים פלשו למחוז בצפון קייב.

10:00: שר הפנים האוקראיני אמר כי בניגוד לטענותיה של רוסיה, ביממה האחרונה פגעה רוסיה ב-33 אתרים אזרחיים וכן ששני ילדים נהרגו.

09:51: שר ההגנה הבריטי אמר שארצו רוצה לנתק את רוסיה ממערכת התשלומים העולמית - swift. מדובר בסנקציה כבדת משקל, ודרושה הסכמה בין לאומית. "אנחנו רוצים ללכת קדימה עם הסנקציות ולנתק את רוסיה, זה ימנע ממנה להעביר כספים ולקבל אותם עבור הגז שלה".

08:35: יועץ בכיר לשר הפנים האוקראיני מעריך שטנקים רוסיים ייכנסו לבירה היום, וזה עלול להיות "היום הקשה ביותר במלחמה".

08:24: בכיר אוקראיני הזהיר היום שכוחות רוסיים קרקעיים ייכנסו לאזורים הסמוכים לבירה קייב לפני תקיפה אפשרית בבירה עצמה. במקביל - אזעקות לפני מתקפה אווירית.

7:17: נשיא אוקראינה זלנסקי: הכוחות הרוסיים הפסיקו את ההתקדמות שלהם ברוב הכיוונים.

7:07: אזעקות נשמעו בעיר לבוב שבמערב אוקראינה.

6:32: גורמים אמריקנים מעריכים: כוחות רוסיים נמצאים במרחק של 32 ק"מ מקייב - כך על פי דיווח בסוכנות הידיעות AP.

6:20: פיצוצים נוספים נשמעים בשמי קייב.

5:57: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה: "מתקפת טילים איומה על קייב. הפעם האחרונה שהיא חוותה דבר כזה הייתה ב-1941, בעת שהותקפה בידי גרמניה הנאצית".

5:48: משרד ההגנה האוקראיני: רוסיה איבדה עד כה 800 גברים.

4:20: דיווחים על פיצוצים בשמי קייב ובסרטונים שמתפרסמים ברשתות החברתיות נראים תיעודים של הפגזות. יועץ שר הפנים האוקראיני אמר כי הכוחות האוקראיניים הצליחו להפיל מטוס רוסי בשמי הבירה, שככל הנראה התרסק אל תוך בניין מגורים ועלה באש.

3:44: מנהיגי האיחוד האירופי החליטו: להטיל סנקציות על 70% מהמערכת הבנקאית ברוסיה והשוק הרוסי, וכן על חברות בבעלות ממשלתית, כולל חברות ביטחוניות.

3:30: משרד ההגנה הבריטי מעריך: רוסיה לא עמדה ביעדים שהציבה ליום הלחימה הראשון. "הכוחות הרוסיים נתקלו בהתנגדות חזקה מצד הלוחמים האוקראיניים בכל החזיתות".

2:30: קבוצת האקרים "אנונימוס" הכריזה על מלחמת סייבר נגד רוסיה וקיבלה אחריות על המתקפה שבוצעה נגד אתר משרד ההגנה הרוסי והאתר של ערוץ הטלוויזיה הרוסי RT.

2:20: היועצת של מפקד כוחות היבשה של צבא אוקראינה, הודיעה כי החיילים הרוסים שהשתלטו על מתקן הגרעין בצ'רנוביל לקחו את אנשי הצוות האוקראינים כבני ערובה. דוברת הבית הלבן ג'ן סאקי גינתה: "עלול להקשות על תחזוקת המתקן הגרעיני, זה מדאיג מאוד" - וקראה לשחרורם מיד.

1:32: הבית הלבן: השאיפות של הנשיא פוטין גדולות יותר מאוקראינה.

1:30: נשיא אוקראינה זלנסקי: "קבוצות חבלה רוסיות הסתננו לקייב". לדבריו, על פי המידע שבידיהם - "האויב סימן אותי כמטרה מספרה 1 ואת משפחתי כמטרה מספר 2. אוקראינה נותרה לבדה במלחמה נגד רוסיה".

1:13: דיווח בסקיי ניוז: טייס נראה צונח ממטוס שהופל בפאתי קייב.

