אזעקות נשמעות במזרח אוקראינה, זמן קצר לאחר שמנהיג הבדלנים הפרו-רוסים בחבל דונייצק הודיע על פינוי תושבים המוני לרוסיה, על רקע התגברות ההפגזות באזור. בהודעה שפרסם היום (שישי) ברשתות החברתיות כתב דניס פוישלין כי רוסיה הסכימה לספק דיור לאזרחים שיעזבו וכי נשים, ילדים ומבוגרים יפונו ראשונים.

פוישלין אמר כי חבל דונבאס הולך להיות מותקף על ידי אוקראינה, ולכן על התושבים להתפנות לרוסטוב שברוסיה. דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב טען מוקדם יותר שאין לו מידע על המצב באזור.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי הוא ראה "הידרדרות במצב" במזרח אוקראינה. בנאום במסיבת עיתונאים בקרמלין, פוטין העלה האשמות (חסרות ביסוס, על פי אוקראינה) של "הפרה המונית ושיטתית של זכויות אדם" ועיגון בחוק של "אפליה של אוכלוסייה דוברת רוסית" באוקראינה.

פוטין הפציר ברשויות בקייב לשבת למשא ומתן עם מנהיגים בדלנים. הנשיא אמר לכתבים שהוא עדיין מוכן לדון במשבר באוקראינה עם מנהיגי המערב, אך האשים אותם בהתעלמות מהדאגות הביטחוניות של רוסיה, והזהיר שכל עסקה חייבת לכלול התחייבות משפטית כי נאט"ו תפסיק את התרחבותה מזרחה.

נשיא רוסיה גם דחה את הסיכוי לסנקציות מערביות וטען כי ארה"ב ובעלות בריתה תמיד ימצאו עילה להטיל עונשים כספיים על משטרו. ארה"ב האשימה מוקדם יותר את רוסיה בכינוס של כ-190,000 חיילים בגבולה המזרחי עם אוקראינה.

שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה האשים את רוסיה ב"הפצת דיסאינפורמציה" שלפיה קייב מתכננת לפתוח במתקפה במזרח אוקראינה ולהשתמש בנשק כימי. "אנחנו מכחישים באופן מוחלט את הדיווחים הרוסיים הכוזבים על פעולות התקפיות או פעולות חבלה לכאורה של אוקראינה", כתב בחשבון הטוויטר. "אוקראינה לא מבצעת או מתכננת פעולות כאלה בדונבאס".

We categorically refute Russian disinformation reports on Ukraine’s alleged offensive operations or acts of sabotage in chemical production facilities. Ukraine does not conduct or plan any such actions in the Donbas. We are fully committed to diplomatic conflict resolution only.