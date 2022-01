אירוע החטיפה בבית הכנסת "קהילת בית ישראל" בטקסס הגיע לסיומו לאחר לילה ארוך ומתוח במיוחד. כעת בארה"ב מנסים להבין מה בדיוק התרחש באותן שעות מתוחות ומה היה המניע של החוטף. מרגע החדירה לבית הכנסת, דרך צעקות החוטף שנשמעו דרך הזום ועד הסוף הטוב. מערכת N12 עושה לכם סדר עם כל מה שידוע עד כה.

בסביבות השעה 21:00 התקבלו דיווחים ראשונים מטקסס על אירוע חטיפה שהתרחש בבית כנסת בטקסס במהלך תפילות השבת. כוחות המשטרה המקומית שהוזעקו למקום פינו את תושבי האזור מבתיהם והחלו בבדיקת נסיבות האירוע. אז עלה חשד כי החוטף החזיק 4 מתפללים כבני ערובה כשהוא חמוש במטען חבלה.

בהמשך התבהר כי מטרת החשוד הייתה ככל הנראה לשחרר ממעצר את עאפיה סידיקי, מחבלת מטעם אל-קאעידה שמרצה מאסר של 86 שנים. מדובר במחבלת שנחשבת לאחת המבוקשות בעולם. היא כלואה בבסיס חיל האוויר קרסוול, ליד פורט וורת'.

תחילה דווח ברשת ABC שהחמוש הוא אחיה של המחבלת, אולם לאחר מכן מסר עורך הדין של אחיה של האסירה כי הוא לא זה שנמצא בבית הכנסת. ככל הנראה הרשויות לא שחררו פרטים על זהות האדם הנמצא בבית הכנסת, כי חשדו שתיאר את המחבלת כאחותו מתוך הזדהות איתה.

החמוש לקח בתחילה ארבעה בני ערובה - בהם רב בית הכנסת ושלושה מתפללים נוספים. לפי הדיווחים, רב בית הכנסת שנחטף, התקשר לרב אחר וסיפר לו על המצב - זאת ככל הנראה באישור החוטף. מיד עם סיום השיחה, הרב השני התקשר למוקד החירום 911 והזעיק את כוחות המשטרה.

בסביבות השעה 00:00 צייץ ראש הממשלה בנט: "אני עוקב מקרוב אחר מצב בני הערובה בקהילת בית ישראל בקוליוויל שבטקסס. אנו מתפללים לשלומם של בני הערובה והמחלצים". גם הבית הלבן פרסם הודעה ובה עדכן כי הוא עוקב אחר המתרחש. בארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה הודיעו שהם עוקבים מקרוב אחר המצב ומסרו: "אנו מתפללים לשלומם של כל המעורבים".

הסיבה שבבית הכנסת שהו 4 מתפללים בלבד, היא שרוב התפילות ההמוניות הועברו לזום בשל התפרצות נגיף הקורונה. עקב כך, בשעות הראשונות לחטיפה ניתן היה לשמוע את החוטף מנהל עם עצמו שיחה על קדושת האיסלאם, על כוונתו לשחרר את המחבלת. בשיחת טלפון שהוא קיים עם מפקד היחידה לחילוץ בני ערובה, הוא כעס על כך שאחותו בכלא ולא מאפשרים לו להיפגש עימה.

לפי הדיווחים, החשוד חזר שוב ושוב על כך שהוא לא רוצה לראות באף אחד וכן שהוא מאמין שהוא עומד למות. "זה היה נורא להאזין ולצפות לזה", סיפר בארי קלומפוס, חבר הקהילה היהודית. אחרים אמרו שהוא צעק דקות ארוכות בערבית ושלקח זמן רב עד שהשידור החי ירד מהאוויר.

כשכוחות המשטרה המקומיים אישרו שמדובר באירוע חטיפה, צוותי משא ומתן של ה-FBI הוזעקו למקום וניסו לתקשר עם החוטף במשא ומתן ממושך, שערך שעות ארוכות. במקביל, בסביבות השעה 00:00 (שעוננו), כוחות משטרת לוס אנג'לס הודיעו שהם יגיעו לתגבר את האבטחה בבתי הכנסת.

מפקדת המשטרה בקוליוויל, דארה נלסון, אמרה כי "נציגי המשטרה וה-FBI שמובילים את המגעים לשחרור החטופים יצרו קשר עם אדם בבית הכנסת שהם מאמינים שהוא החשוד". מנהיג הרוב בסנאט הדמוקרטי, צ'אק שומר, מסר: "אני עוקב אחר הסיטואציה ב'בית ישראל'. אני מתפלל שהאירוע יסתיים בשלום, עבור החטופים, המצילים ועבור הקהילה היהודית בטקסס".

שר החוץ יאיר לפיד שוחח עם ליביה לינק, הקונסולית של ישראל ביוסטון בעת שהייתה בדרכה לזירת האירוע. הוא קיבל ממנה עדכון על המתרחש בשטח ומסר: "אנחנו עוקבים מקרוב על מצב בני הערובה ונמצאים בקשר הדוק עם רשויות החוק האמריקניות".

בסביבות השעה 02:30, כשש שעות לאחר תחילת האירוע, אחד מבני הערובה שוחרר. ככל הנראה בן הערובה ששוחרר סייע לכוחות הביטחון לקבל מידע על מיקומם.

לאחר שהניסיון לקיים משא ומתן העלה חרס, חברי צוות החילוץ וכוחות ה-FBI הסתערו על בית הכנסת כדי לשחרר את שלושת בני הערובה הנותרים. מפקד משטרת קולוויל, מייקל מילר, הצהיר במסיבת עיתונאים כי שלושת בני הערובה שוחררו בשלום - והחוטף נורה למוות.

המועצה ליחסים אמריקאים-איסלאמיים (CAIR), קבוצת תמיכה מוסלמית בארה"ב, גינתה את מעשיו של החוטף: "המתקפה האנטישמית האחרונה על אמריקאים יהודים המתפללים בבית כנסת היא מעשה של רוע טהור".

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן הצהיר עם סיום האירוע כי "הודות לעבודה האמיצה של רשויות אכיפת החוק, ארבעת האמריקנים שהוחזקו כבני ערובה בבית הכנסת בטקסס ישובו בקרוב לביתם ויחזרו למשפחותיהם". עוד הוסיף שהוא "אסיר תודה על עבודתם המאומצת של גורמי אכיפת החוק שפעלו בכל הרמות, בשיתוף פעולה וללא מורא - כדי לחלץ את בני הערובה".

ביידן שלח "אהבה וכוח" לחברי קהילת בית ישראל ולכלל הקהילה היהודית והדגיש: "יש עוד מה ללמוד בימים הקרובים על המניעים של חוטף הערובה, אבל חשוב שאהיה ברור: אנחנו נתייצב נגד האנטישמיות ונגד קיצוניות והפצת שנאה".

"אירוע זה הוא תזכורת מוחלטת לכך שהאנטישמיות עדיין קיימת ועלינו להמשיך להילחם בה ברחבי העולם", צייץ ראש הממשלה נפתלי בנט. לקהילה היהודית בקולוויל וברחבי העולם מסר: "אתה לא לבד - אנחנו מאוחדים איתכם".

This terrible incident is another example of the continuing danger posed by antisemitism. Jews must be able to worship without fear.



Jewish communities around the world are our family, and we stand together in the fight against antisemitism.