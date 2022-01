בני ערובה בבית כנסת בטקסס: אדם מוסלמי חמוש נכנס היום (שבת) לבית הכנסת "בית ישראל" בעיר קוליוויל באמצע טקס בר המצווה ומחזיק ככל הנראה בארבעה בני ערובה. המשטרה ביקשה מהתושבים באזור להתפנות. כוחות מיוחדים הוקפצו לזירה וגם ה-FBI מסייע בחילוץ בני הערובה. אין דיווחים על פצועים. על פי רשת ABC, החמוש הוא אחיה של עאיפה סידק, מדענית פקיסטנית שנגזרו עליה 86 שנות מאסר - לאחר שניסתה לרצוח חיילים אמריקנים ב-2008.

A gunman is inside congregation Beth Israel temple in Colleyville, on the heels of Shabbat services. An unknown number of people are being held. https://t.co/aYpVS95QvU