קמלה האריס ממזערת נזקים: כ-3 ימים לאחר "סערת הסטודנטית" שבה תלמידה באוניברסיטה בווירג'יניה טענה בפני סגנית נשיא ארה"ב שישראל מבצעת "רצח עם אתני" והאריס החליטה שלא לגנותה, גורמים בכירים בלשכתה הבהירו הלילה (בין חמישי לשישי) שהיא מתנגדת לדברי הסטודנטית.

בדיווח באתר "פוליטיקו" נטען כי אנשי לשכתה של האריס פנו לכמה גורמים ובהם מארק מלמן שמכהן בשנים האחרונות כיועצו של שר החוץ יאיר לפיד. בשיחותיהם עימו, הם הבהירו שסגנית הנשיא "מחויבת לביטחון ישראל" ושהיא מתנגדת לדבריה של הסטודנטית שהאשימה את ישראל ברצח עם: "סגנית הנשיא חולקת מאוד על דברי הסטודנטית בנוגע לישראל".

מלבד פנייה אל מלמן, נטען כי בימים האחרונים בכירים בצוותה של קמלה האריס פנו אל גורמים נוספים כדי "להבהיר את דבריה". בין השאר נעשו פניות אל טד דויטש, חבר בית הנבחרים מטעם המפלגה הדמוקרטית ויו"ר משותף של כוח המשימה הדו-מפלגתי בארה"ב לטיפול באנטישמיות, ואל ג'ונתן גרינבלט, מנכ"ל הליגה נגד השמצה.

ביקורה של האריס באוניברסיטת ג'ורג' מייסון שבווירג'יניה שנועד לעודד שיח על חשיבות הדמוקרטיה ועל הזכות להביע עמדה, הביא לשיחה בין האריס לסטודנטית שמתחה ביקורת על אישורו של בית הנבחרים האמריקני את תקציב הסיוע לישראל עבור מיירטי כיפת ברזל.

WATCH: Kamala Harris nods as student accuses Israel of "ethnic genocide": “your truth cannot be suppressed" pic.twitter.com/FcqCyT7Uo8