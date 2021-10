"לא מחרימים את ישראל": בחודש יולי הודיעה ענקית הגלידות בן & ג'ריס כי תפסיק למכור את מוצריה "בשטחים הפלסטיניים הכבושים" – מה שהוביל לסערה גדולה בישראל. אחרי שהפרשה נרגעה מעט, מייסדי הרשת בן כהן וג'רי גרינפילד התייחסו הלילה (בין ראשון לשני) להחלטה בריאיון לאקסיוס ברשת HBO: "מה שישראל עושה נחשב בלתי חוקי – אך אנחנו לא מחרימים אותה בשום צורה".

שני היזמים היהודים בני ה-70 הפכו את הפוליטיקה לשם נרדף למותג שלהם. כהן וגרינפילד אומנם כבר לא שולטים בחברה, אך שמרו על זכותם להיות המצפון החברתי שלה גם בשנים האחרונות. "אני לא יודע", השיב כהן כשנשאל מדוע הם ממשיכים למכור בטקסס, שם החליטו על חוק המונע הפלות. "זו שאלה מעניינת – אני לא יודע מה נשיג בזה, אבל אנחנו עובדים גם על נושאים כאלה. לפי הנימוק הזה, אסור לנו למכור גלידה בשום מקום. יש לי בעיות עם הנעשה כמעט בכל מדינה ומדינה".

Ben & Jerry's got accused of antisemitism for ending sales in the occupied Palestinian territories.@alexi: You're both Jewish. How did it feel?



Ben: Totally fine ... 'cause it's absurd.



Jerry: I totally understand it. It's a very painful issue for a lot of people. #AxiosOnHBO pic.twitter.com/iq6KICEkYH