אסון כבד במערב אפריקה: לפחות 99 בני אדם נהרגו אתמול (שישי) בהתפוצצות משאית דלק בסיירה לאון, סמוך לבירה פריטאון. על פי הדיווחים, תאונת דרכים גרמה לדלק רב להישפך על הכביש בצומת עמוסה ומרכזית, ובתוך זמן קצר התרחש הפיצוץ.

על פי הדיווחים, נהגים רבים עצרו במרכז הכביש והחלו לנסות ולאסוף את הדלק שנשפך. בעקבות כך, הצטבר פקק תנועה גדול באזור, מה שגרם לעומס גדול של נהגים ורוכבי אופנוע שהיו בנקודה בזמן הפיצוץ. "הפיצוץ גרם לכדור אש גדול שפגע בכל האנשים והמכוניות שהיו בפקק שנוצר במקום", נמסר מכלי תקשורת מקומיים.

הצומת בשעות האסון, סמוך לשעה 22:00 בשעון המקומי, הייתה עמוסה בכלי רחב ובעלי בסטות ודוכנים שעמדו בסמוך אליה. צילומים קשים שפורסמו ברשתות החברתיות מראים רבים שנפגעו מהאש בדרגות פציעה שונות.

#Aftermath Warning distressing pictorials: many killed and hundreds injured after a catastrophic accident at the East End of Freetown, Sierra Leone - a 40ft-long fuel Tanker exploded last night. #SierraLeoneFueldisaster #SierraLeoneStories #SaloneTwitter pic.twitter.com/P0npidqHrb