שינוי כיוון? אירן מוכנה למשא ומתן ישיר עם שלוש המדינות האירופיות, בריטניה, צרפת וגרמניה, על הסכם הגרעין - כך מדווחים היום (רביעי) כלי התקשורת באירן. על פי גורם שנשאר בעילום שם, אירן הזמינה גורמים מהמדינות לשיחות על הגרעין באירן.

"אירן הביעה רשמית מוכנות לשיחות ישירות עם שלושת הצדדים האירופיים להסכם הגרעין", אמר המקור לכלי התקשורת באירן. "אירן הזמינה את שלוש המדינות לביקורים בטהרן או הציעה נסיעות לבירות השלישייה בהתאמה לשיחות כאלה, אבל היא לא קיבלה שום תגובה עד כה".

בחודש ספטמבר האחרון, שר החוץ האירני חוסיין אמירבדולאהיאן אמר כי אירן תחזור למשא ומתן על חידוש הסכם הגרעין "בקרוב מאוד". השר האירני אף תיאר את השיחות בין גורמים אירנים לערב הסעודית כ"בונות", וציין כי טהרן הגישה הצעות דינמיות להשגת הפסקת אש בתימן.

Raisi is very visible today in #Iran after the cyberattack--in addition to surprising the oil minister at his office, he visited a gas station in Tehran. pic.twitter.com/Uglqzwx43O