אירן פתחה הבוקר (שישי) בתרגיל צבאי גדול ליד אזרבייג'ן שכנתה מצפון. בפתח התרגיל איים מפקד כוחות היבשה של הרפובליקה האסלאמית הגנרל קיומרס היידארי על ישראל, ואמר כי צבא אירן ער ל"נוכחות הציונית". "באזור שלנו יש מרכיב ביטחוני לא מוזמן שמגיע ממקום אחר, והוא המשטר הציוני הלא לגיטימי", הבהיר.

היידארי הוסיף כי ארצו גם עוקבת אחר הפעילות הישראלית באזרבייג'ן. לפי משמרות המהפכה, התרגיל הצבאי יהיה נרחב ובמהלכו הצבא יבדוק סוגים שונים של אמל"ח, יעריך את מוכנות הלחימה של החיילים וגם יציג את היכולות הצבאיות של אירן. על פי הדיווח של סוכנות הידיעות AP, בתרגיל ישתתפו גם כלי טיס בלתי מאויישים, מסוקי תקיפה, טנקים ותותחים.

על פי הדיווח של רשת IRNA האירנית, במסגרת התרגיל שמתחיל היום, כוחות אירניים ונשק רב יוצבו קרוב לגבול המתוח עם אזרבייג'ן, שנדרכת לנוכח התרגיל. לאירן קשרים די טובים עם השכנה הצפון-מערבית, ולשתיים גבול משותף באורך של כ-700 ק"מ. למרות היחסים, טהרן מעבירה באחרונה ביקורת על אזרבייג'ן בגלל קשריה עם המערב ושיתוף הפעולה הצבאי עם ישראל.

בסוכנות הידיעות AP דיווחו כי אזרבייג'ן וישראל חיזקו את הברית הצבאית שלהן בחודשים האחרונים. לפי הדיווח, במסגרת ההתקרבות העבירה ישראל מזל"טים שסייעו להטות את העימות בין אזרבייג'ן וארמניה באזור נגורנו-קרבאך לטובתה של הראשונה בשנה שעברה. על פי הדיווחים אזרבייג'אן גם מנצלת את מעבר הגבול שלה כדי להפריע למעבר של משאיות עם דלק וסחורות מאירן לארמניה.

#BREAKING: Just received some of the first images from exercise "Fatehan-e Kheibar" of #Iran Army Ground Force near the border with #Nakhchivan province of #Azerbaijan Republic right now. This is the exercise which #Aliyev couldn't sleep well because of that last night! pic.twitter.com/kCpKj3T5C4