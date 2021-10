רצח חבר הפרלמנט: הרשויות בבריטניה הודיעו הלילה (שבת) כי אירוע רציחתו של דיוויד איימס מוגדר כאירוע טרור. כזכור, איימס נדקר למוות אתמול בצוהריים במהלך ביקור בכנסייה בדרום-מזרח בריטניה במהלך פגישה עם תומכים פוליטיים.

זמן קצר לאחר המעשה נעצר חשוד ברצח, גבר כבן 25, ככל הנראה ממוצא סומלי. הוא הועבר למעצר וצפוי להישאר בו בימים הקרובים לפחות. בין היתר דווח כי הוא ככל הנראה לקח בעבר חלק בתוכנית ממשלתית מיוחדת שמיועדת למנוע הקצנה בקרב גורמים המוכרים על ידי רשויות הרווחה במדינה.

דובר מטעם המשטרה המקומית מסר שהפעולה בוצעה ממניעים של טרור. הוא הוסיף כי החקירה הראשונית חושפת "פוטנציאל לקשר להקצנה דתית". כחלק מהחקירה, חוקרי המשטרה סרקו שטחים נרחבים באזור לונדון ובאזורים אחרים, אולם הם מאמינים שהוא פעל לבדו, ולפי שעה אינם מחפשים אחר חשודים נוספים.

על פי הדיווחים בסוכנויות הידיעות, הרצח אירע במהלך סבב פגישות עם בוחרים שערך איימס בן ה-69 בכנסייה בליי-און-סי, דרום מזרח אנגליה. בהודעת המשטרה נמסר כי הדיווח על המקרה התקבל מעט אחרי השעה 12:05. עוד הוסיפו במשטרה הבריטית כי "השוטרים היו במקום זמן קצר לאחר מכן, עצרו אדם וחילצו ממנו סכין".

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון התייחס לרצח ואמר כי "כל הלבבות שלנו מלאים בתדהמה ועצב בעקבות מותו של סר דיוויד איימס". הוא הוסיף ואמר שהוא היה אחד מהאנשים "האדיבים, הנחמדים והעדינים ביותר בפוליטיקה".

All our hearts are full of shock and sadness at the death of Sir David Amess MP. He was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics. pic.twitter.com/SIx6SZ1P3w

צילום: רויטרס

לפני כחמש שנים נרצחה ביריות ג'ו קוקס, חברת פרלמנט ממפלגת הלייבור שתמכה בהישארות בריטניה באיחוד האירופי. אלמנה של קוקס, ברנדן, כתב בטוויטר כי "תקיפת נבחרי ציבור היא מתקפה על הדמוקרטיה עצמה. הוא הוסיף שהרצח אתמול "מחזיר את הכל. את הכאב, האובדן, אבל גם את האהבה שנתן לנו הציבור בעקבות אובדנה של ג'ו".

My thoughts and love are with David’s family. They are all that matter now. This brings everything back. The pain, the loss, but also how much love the public gave us following the loss of Jo. I hope we can do the same for David now. pic.twitter.com/hwRN0PODPK