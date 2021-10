נשיא ארה"ב לשעבר, ביל קלינטון, אושפז ביום שלישי בבית חולים בקליפורניה, כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) בארה"ב. על פי הדיווחים קלינטון מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים אירוויין שבקליפורניה עם זיהום בדמו. ברשת CNN דווח כי אשפוזו במחלקה לטיפול נמרץ נועד כדי להבטיח את פרטיותו ואבטחתו.

בבית החולים שבו מאושפז קלינטון אישרו את הפרטים, ורופאיו הוסיפו כי הוא מאושפז בגלל דלקת בדרכי השתן שהתפשטה למחזור הדם שלו. עוד הם אמרו כי זיהומים אורולוגיים שכיחים מאוד בקרב אנשים מבוגרים, ניתן לטפל בהם בקלות, אם כי הם יכולים להתפשט במהירות לזרם הדם.

הנשיאים לשעבר קלינטון וריבלין | צילום: מארק ניימן / לע"מ

"לקלינטון תינתן אנטיביוטיקה תוך-ורידית עד יום שישי", מסרו רופאיו, ובהמשך הוא צפוי לעבור ולקבל אנטיביוטיקה דרך הפה. רופאיו הוסיפו כי קלינטון מגיב לאנטיביוטיקה טוב. "הוא נשאר בבית החולים לצורך מעקב רציף", נמסר בהצהרה משותפת של ד"ר אלפש אמין וד"ר ליסה ברדק, הרופאים המטפלים בקלינטון בבית החולים. "לאחר יומיים של טיפול, כמות תאי הדם הלבנים שלו יורדת והוא מגיב היטב לאנטיביוטיקה. אנו מקווים שהוא יחזור הביתה בקרוב".

דוברו של הנשיא לשעבר צייץ כי הנשיא לשעבר בן ה-75 "במצב רוח טוב". קלינטון לא חובר למכונת הנשמה, ונאמר כי אישפוזו הוא בשל זיהום שלא קשור לקורונה. "הוא משתפר ומודה מאוד לרופאים, לאחיות, ולצוות שמעניק לו טיפול מעולה", הוסיף דוברו.

