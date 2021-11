מנכ"ל מודרנה, סטפן בנסל, העריך כי יעילות החיסונים נגד וריאנט האומיקרון תהיה פחותה מיעילותו מול הווריאנטים הקודמים - כך על פי ריאיון שפורסם הבוקר (שלישי) בעיתון הבריטי פייננשל טיימס.

"אני חושב שזו תהיה ירידה מהותית", אמר בנסל ביריאיון. "אני פשוט לא יודע עד כמה, כי אנחנו צריכים לחכות לנתונים. אבל כל המדענים שדיברתי איתם ... הם (אומרים דברים) כמו 'זה לא הולך להיות טוב'". בשונה ממנו, מנכ"ל פייזר אלברט בורלא העריך כי מי שקיבל 3 מנות חיסון מוגן בצורה טובה מפני הווריאנט החדש.

הווריאנט, שמעורר חששות לגל תחלואה נוסף בארץ, אובחן כבר בכ-20 מדינות ברחבי העולם - בהן בריטניה, דרום אפריקה, גרמניה, קנדה, איטליה, צרפת, וספרד. ההערכות בעולם הן כי הווריאנט אינו ורם למחלה קשה יותר, אך הוא מידבק יותר. ראש ארגון הבריאות העולמי, ד"ר טדרוס אדהנום גריבריסוס, הזהיר כי האומיקרון מציב "סיכון גדול מאוד לזינוק בתחלואה העולמית", וטען שהמגפה לא תיגמר עד שלכל המדינות תהיה גישה לחיסון.

במסגרת המאבק בווריאנט החדש והעלייה בתחלואה בכמה מדינות, בריטניה הודיעה שכל המבוגרים במדינה יהיו זכאים לחיסון שלישי, והפחיתה את המרווח בין החיסון השני לשלישי ל-3 חודשים בלבד. במדינה דיווחו על כ-43 אלף חולים חדשים ו-35 מתים מקורונה ביממה האחרונה.

גם נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, התייחס להתפתחות החדשה בנגיף, ואמר שהאומיקרון הוא "סיבה לדאגה אך לא לפניקה". הנחת העבודה בארצות הברית היא כי למרות שעדיין לא התגלו שם מקרים של הווריאנט החדש, זה רק עניין של זמן. למרות זאת, בשלב זה הממשל האמריקני לא צפוי להחמיר את ההגבלות, וביידן הבהיר כי סגר אינו על הפרק. הלילה כתב הנשיא בטוויטר על זן האומיקרון: "נלחם בו בעזרת מדע ומהירות - לא בכאוס ובלבול". בציוץ אחר כתב: "המסר שלי לכל מי שמודאג מהאומיקרון - התחסנו".

The Omicron variant is a cause for concern — but not panic.



We will fight this variant with science and speed — not chaos and confusion.