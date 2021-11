אסון בחגיגות חג המולד: 5 בני אדם נהרגו ויותר מ-40 בני אדם נפצעו הלילה (שני) באירוע דריסה בעיירה וואקשה שבמדינת ויסקונסין בארה"ב. על פי עדי ראייה, ג'יפ אדום דהר לעבר המשתתפים במצעד חג המולד ופגע בעשרות מהם. לטענת חלק מהנוכחים, יריות נשמעו בזירה. מפקד המשטרה המקומית אישר שאחד מאנשיו פתח באש לעבר הנהג הפוגע, שהצליח להימלט אך נתפס לאחר זמן קצר.

הרכב הפוגע מאיץ:

This was recorded from the City of Waukesha’s Facebook account, which was streaming the parade.



You can see a red SUV speed right past these band members, hear screams and then a law enforcement officer running. @fox6now pic.twitter.com/8lO5oRuP1I