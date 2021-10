דייוויד איימס, חבר פרלמנט בריטי ממפלגת השלטון השמרנית בהנהגת בוריס ג'ונסון, נדקר למוות היום (שישי) בצוהריים בכנסייה בעיר בדרום מזרח המדינה. בן 25 נעצר בחשד לביצוע הנעשה, והנסיבות, כולל הרקע למעשה, עדיין נבדקות.

על פי הדיווחים בסוכנויות הידיעות, המקרה אירע במהלך סבב פגישות עם בוחרים שערך איימס בן ה-69 בכנסייה בליי-און-סי, דרום מזרח אנגליה. בהודעת המשטרה נמסר כי הדיווח על המקרה התקבל מעט אחרי השעה 12:05. עוד הוסיפו במשטרה הבריטית כי "השוטרים היו במקום זמן קצר לאחר מכן, עצרו אדם וחילצו ממנו סכין".

ציוץ שבו איימס בישר על הפגישה:

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG. To book an appointment please email amessd@parliament.uk or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi

ב"דיילי מייל" ציינו כי שרותי ההצלה שהוזעקו למקום ניסו להציל את חייו במשך כשעה, אך נאלצו לקבוע את מותו. החשוד במעשה, בן 25, הועבר למעצר. במשטרה הדגישו שהם לא מנסים לאתר כרגע חשודים נוספים, ומאמינים שלא קיים איום נוסף על המרחב הציבורי. הנסיבות שהובילו את האלמוני לדקור את חבר הפרלמנט טרם התבררו. הדגלים ברחוב דאונינג הורדו בעקבות המקרה.

לפני כחמש שנים נרצחה ביריות ג'ו קוקס, חברת פרלמנט ממפלגת הלייבור שתמכה בהישארות בריטניה באיחוד האירופי. אלמנה של קוקס, ברנדן, כתב בטוויטר כי "תקיפת נבחרי ציבור היא מתקפה על הדמוקרטיה עצמה. הוא הוסיף שהרצח היום "מחזיר את הכל. את הכאב, האובדן, אבל גם את האהבה שנתן לנו הציבור בעקבות אובדנה של ג'ו".

My thoughts and love are with David’s family. They are all that matter now. This brings everything back. The pain, the loss, but also how much love the public gave us following the loss of Jo. I hope we can do the same for David now. pic.twitter.com/hwRN0PODPK