"חתיכת זבל יהודי": בתיעוד מבריטניה שהתפרסם היום (ראשון) ב"דיילי מייל" נראה צעיר יהודי שהותקף פעמיים בתוך שעה ברחובות לונדון. "אשסף את גרונך עבור פלסטין", קרא לעברו אחד התוקפים שגם איים להרוג אותו.

My brother [who is visibly Jewish] was attacked on the 113 bus, heading in direction of Oxford Circus, London at 11:33PM and threatened to "slit his throat for Palestine".

Will anything be done about this rampant #Antisemitism @tfl @CST_UK @antisemitism pic.twitter.com/iCKV62rA8b