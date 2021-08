טרגדיה: ילד ישראלי בן 9 מת היום (ראשון) לאחר שנצרב ממדוזה ארסית באי קופנגן שבדרום תאילנד. צוותי רפואה העניקו לו טיפול רפואי מיידי ופינו אותו לבית החולים, אך נאלצו לקבוע את מותו לאחר זמן קצר. משרד החוץ מכיר את פרטי המקרה ונמצא בקשר עם משפחתו של הילד.

על פי הדיווח בתאילנד, האירוע הקשה התרחש בחוף האד רין. הילד ככל הנראה שחה מחוץ לרשת שנמצאת במקום ונועדה להגן על הרוחצים מפני המדוזות הקטלניות - ונצרב לאחר מכן. שר המשאבים הטבעיים והסביבה של תאילנד התייחס למותו של הילד, ואמר שהרשויות יגבירו את הסיורים באזור, יוסיפו עמדות עזרה ראשונה בחופים ויפעלו להעלאת המודעות לסכנות שבצריבת המדוזה.

