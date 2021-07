נגיף הקורונה, ב"דחיפת" זן דלתא, ממשיך לגרום לשינויי מדיניות - וגם להדביק בכירים: האחרון בשרשרת הוא שר הבריאות הבריטי. למרות שחוסן פעמיים, השר אובחן כנשא הנגיף ונכנס כמובן לבידוד. בריטניה נערכת להסרת המגבלות השבוע, אך הודיעה על שינוי שמחייב את הטסים מצרפת להיבדק. במקביל בשורה רעה לישראלים שטסים למיקונוס - הגבלות חדשות באי בגלל התפרצות הנגיף.

ממשלת יוון הטילה היום (שבת) הגבלות תנועה והשמעת מוזיקה במסעדות וברים באי מיקונוס. הסיבה לאיסור זה היא העלייה המדאיגה במספר הנדבקים בנגיף באי, שנחשב בתקופה זו של שהשנה לאתר תיירות מוביל במיוחד.

מיקונוס, שידוע כאי תיירות מרכזי, מושך בכל קיץ יותר ממיליון נופשים, בהם: כוכבים בין-לאומיים, דוגמנים, ספורטאים מפורסמים ועוד. במשרד להגנת האזרח של יוון הדגישו כי איסור השמעת המוזיקה יימשך לאורך כל שעות היום, אולם הגבלת התנועה תחל בשעה 01:00 לפנות בוקר ותימשך עד השעה 06:00 בבוקר. ההגבלות צפויות להימשך עד לתאריך 26 ביולי, אולם ייתכן שיוארכו בהתאם למצב התחלואה באי.

נדגיש כי חמישית מכלכלתה של יוון נשענת על ענף התיירות. השנה, אף יותר מבשנים עברו, יוון זקוקה לעונת תיירות חזקה כדי להתאושש מהמשבר הכלכלי הקשה שאליו נקלעה בשנת 2020, עם התפרצות נגיף הקורונה. "אנו קוראים לתושבים ולמבקרים באי היפה שלנו לעקוב בקפדנות אחר ההנחיות", נמסר מהמשרד להגנת האזרח. "כולנו תקווה שנוכל לשלוט על התפשטות המגפה במהירות ושמיקונוס תוכל לחזור לקיים שגרת חיים נורמלית בהקדם".

סג'יד ג'וויד, שר הבריאות הבריטי, עדכן היום כי הוא נדבק - ויצא חיובי בבדיקת קורונה. השר סיפר כי הוא סובל מ"תסמינים קלים" ואמר כי חוסן בשתי מנות. השר ממתין לתוצאות בדיקת קורונה נוספת, והוסיף: "למזלי קיבלתי את מנות החיסון שלי".

ג'וויד, שמונה לתפקיד לפני שלושה שבועות, החליף את מאט הנקוק - שהתפטר לאחר שתועד בוגד באשתו ומפר הנחיות. ג'וויד קיבל מנת חיסון אחת במרץ ואחת במאי, שתיהן של אסטרזניקה. בריטניה חיסנה באופן מלא שני שלישים מהאוכלוסיה הבוגרת אך לא מחסנת ילדים - וההידבקות של בכיר נוסף עלולה להטיל צל על הסרת ההגבלות. בזיכרון הבריטי עוד טרי המקרה של ראש הממשלה בוריס ג'ונסון, שאושפז ואף היה חשש לחייו.

This morning I tested positive for Covid. I’m waiting for my PCR result, but thankfully I have had my jabs and symptoms are mild.



Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT