"החלטה חסרת מהות ואחריות": ההחלטה להוריד את סעיף הסיוע לחידוש מלאי המיירטים של כיפת ברזל אמש (שלישי) מחוק התקציב הובילה לשורה של תגובות זועמות בקרב תומכי ישראל בעקבות לחץ של כמה חברי קונגרס דמוקרטים פרוגרסיבים. בתוך כך, מנהיג מפלגת הרוב בבית הנבחרים, סטני הוייר, התחייב להעלות הצעת חוק נפרדת, שתספק מימון לכיפת ברזל בישראל.

סטני הוייר הבהיר כי מדובר באירוע טכני, אך חשוב להדגיש כי במהלך מבצע "שומר החומות" ישראל השתמשה במאות מיירטים וכעת ישנו מחסור במקרה שתיפתח מערכה בשתי חזיתות. כשישראל תוקפת, היא תמיד משאירה מלאי של מיירטים למקרה שתתפתח לחימה גם בזירה הצפונית. כדי לתת מענה בשתי זירות במהלך המבצע, היה שימוש במיירטים רבים ולכן הופעל לחץ גדול להשגת המימון האמריקני.

כבר לפני 3 שנים ישראל הקימה קווי ייצור של המיירט "תמיר" מתוצרת רפאל בארה"ב - זאת במטרה להקל על עצמה את יכולת ההצטיידות. מאז מבצע "שומר החומות", הקווים בארץ ובחו"ל עובדים ומחזירים את המלאי, אולם מבחינת לוחות הזמנים – נראה שעיכוב בסיוע האמריקני עלול להאט מעט את תפוקת קווי הייצור בארה"ב ולהשפיע על היכולת של ישראל להצטייד.

מבחינה מבצעית מעריכים שלא תהיה השפעה לכך שהסעיף יעבור בנתיב העוקף בקונגרס, אולם בהיבט הפוליטי יש כאן תקדים כפול: האחד, לא מאשרים בקשה שהממשל חתום עליה - מה שהופך את ישראל לכלי משחק בתוך הפוליטיקה האמריקנית. השני, העובדה שכיפת ברזל, שהיא נשק הגנתי, לא נמצאת בלב הקונצנזוס בארה"ב. עצם זה שנאבקים על משהו ששר ההגנה והנשיא האמריקני התחייבו אליו - הוא חסר תקדים.

בישראל אומנם טוענים כי מדובר באירוע טכני ללא משמעות אופרטיבית, אולם אם הסעיף לא יעבור בחודש-חודשיים הקרובים - הוא עלול להשפיע על יכולת ההיערכות של ישראל. נקודה נוספת שכדאי להציף: מה יקרה כשנדבר עם האמריקנים בהמשך על כספי הסיוע בעתיד? האם זה יקרין גם על הדברים הבאים?

בין המתנגדים לסעיף הסיוע לישראל ניתן למצוא את נשות הקונגרס ראשידה טליב, אילהאן עומר, איאנה פרסלי ופרמילה ג'יאפאל, שאיימו להצביע נגד הצעת החוק אם תכלול את סעיף מימון כיפת ברזל.

הנציג הדמוקרטי מניו יורק, ג'מאל באומן, הסביר מדוע הצטרף לקבוצת הפרוגרסיבים שהתנגדו להצעת החוק וטען כי "הבעיה היא שהנהגה שלנו שוב החליטה שהיא זורקת משהו על השולחן, נותנת לנו כ-5 דקות להחליט מה אנחנו הולכים לעשות ואז מנסה להתקדם עם זה".

מנגד, הנציגה הדמוקרטית של מישיגן אליסה סלוטקין, הביעה תמיכה בישראל וטענה כי הסרת המימון לא נובעת מדאגה אמיתית למערכת כיפת ברזל, אלא מונעת מהרצון לתקוף משהו - כל דבר - שקשור למדינת ישראל. "מעשה נטול מהות וחסר אחריות", הדגישה.

All of this is publicly-available information. So to target Iron Dome now means the issue isn’t a genuine concern over the system, but rather the desire to attack something - anything - related to the State of Israel; it’s devoid of substance and irresponsible. (5/5)