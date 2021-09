תקרית ירי ברוסיה: גבר חמוש בנשק חם רצח הבוקר (שני) 8 בני אדם באוניברסיטה בעיר פרם שבסיביר. לפי הדיווחים במדינה, מסע הירי נמשך מספר דקות שבסופן נוטרל.

סטודנטים בקמפוס תועדו קופצים מהחלונות בזמן האירוע בניסיון להציל את חייהם. אחרים נעלו את עצמם בכיתות ובמקביל פרסמו תמונות ברשתות החברתיות של היורה, לצד כיתוב של מספר הכיתה שבה הם נמצאים.

כלי התקשורת המקומיים דיווחו כי בנוסף להרוגים יש גם 4 פצועי ירי בחומרת פציעה שונות. לפי הדיווחים היורה נוטרל בירי חם וכעבור זמן קצר מת מפצעיו.

The shooter who opened fire at Russia’s Perm State University, leaving several people wounded. pic.twitter.com/0tc46ZUbPM