רעידת אדמה בעוצמה 7.2 הכתה היום (שבת) במרחק 8 קילומטר מהעיירה פטיט-טרו-דה-ניפ בהאיטי. הרשויות אישרו כי ישנם לפחות 29 הרוגים. המכון הגיאולוגי של ארצות הברית מעריך כי ישנו מספר רב של נפגעים וכי מדובר באסון נרחב. אנשים רבים ברחו מבתיהם מחשש לקריסת בניינים. כמו כן, פורסמה אזהרת צונאמי אך בהמשך היא הוסרה.

רעש האדמה התרחש בשעה 8:30 בשעון המקומי. הוא הורגש באזורים רבים באיים הקרביים, כולל קובה וג'מייקה. לפני כחודש בלבד נרצח נשיא האיטי ז'ובנל מואיז - ומאז טרם פוענח הרצח.

I haven’t even heard anything on TV yet! These people are literally buried under this massive destruction and crying for their lives like literally….Haiti earthquake…Haiti needs help prayers pic.twitter.com/4TK3l8G8uM