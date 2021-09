הדמוקרטים בארצות הברית הגישו אמש (רביעי) מחדש את ההצעה למימון אמריקני לכיפת ברזל, זאת לאחר שהוסר סעיף זה, בסך מיליארד דולר, מחוק התקציב בבית הנבחרים האמריקני. הכסף נועד לחידוש מלאי המיירטים של מערכת כיפת ברזל. "המחויבות של ארצות הברית לביטחון של ידידתנו ובעלת בריתנו ישראל איתנה. תקצוב למיירטים שנועדו להגן על ישראל ממקפה זו חובתנו החוקית והמוסרית", אמרה רוזה דילורו, חברת הקונגרס האמריקנית שעומדת בראש ועדת ההקצבות של בית הנבחרים.

"אנחנו מקדמים את החקיקה הזו כדי להמחיש את המחויבות הדו מפלגתית של הקונגרס האמריקני לביטחון ישראל כחלק ממזרח תיכון עם שלום מתמשך", הוסיפה דילורו. מוקדם יותר אמש הדגיש גורם בבית הלבן כי ביידן עומד מאחורי הבטחתו לראש הממשלה בנט לחדש את מלאי המיירטים של כיפת ברזל. "לשמר את מערכת כיפת ברזל זה האינטרס של כולנו. אנחנו מצפים כי זה יעבור בהקדם", אמר הגורם.

מנהיג הרוב בבית הנבחרים, הדמוקרט סטני הוייר, מסר כי מחר יביא את הסעיף להצבעה בבית הנבחרים. "אני אביא את הצעד הדחוף הזה להצבעה בבית הנבחרים מחר כדי לוודא שלישראל יש את היכולת להגן על עצמה", אמר. ההצבעה מחר צפויה לזכות לתמיכה דו מפלגתית של רפובליקנים ודמוקרטים כאחד. איפא"ק, השדולה הפרו-ישראלית בבתי הקונגרס האמריקניים, הגיבה להצבעה שעתידה להתרחש ומסרה כי "חברי קונגרס אנטי-ישראלים קיצונים מנסים לחסום את התקצוב לכיפת ברזל".

