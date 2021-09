לפני 20 שנה בדיוק התרחשה מתקפת הטרור ששינתה את פניה של ארצות הברית - ואת קו הרקיע המפורסם של ניו יורק. היום (שבת) נערכים טקסי זיכרון ורגעי דומייה לזכר הקורבנות של הפיגועים שביצע ארגון אל-קאעידה באותו בוקר טרגי ובלתי נשכח.

הנשיא ג'ו ביידן ישתתף בטקסים בשלושת מוקדי המתקפה, ובמהלך היום יוקראו שמותיהם של כל 2,983 ההרוגים על ידי משפחות ההרוגים. גם הנשיא לשעבר ג'ורג' וו. בוש, שכיהן בזמן פיגועי 11 בספטמבר, ינאם בטקס זיכרון לקורבנות טיסה 93 בפנסילבניה. כבר בשעה 13:46 (שעון ישראל) הורד הדגל האמריקני מבניין הפנגטון, שעליו התרסקה טיסה אמריקן איירלינס מספר 77.

Twenty years ago, nearly 3,000 lives were cut short by an unspeakable act of cowardice and hatred on 9/11. As a nation, we must never forget those we lost during one of the darkest moments in our history and the enduring pain of their families and loved ones.