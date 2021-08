הכאוס באפגניסטן נמשך: נמל התעופה בקאבול הפך היום (שני) לשדה קרב, בזמן שצבאות המערב פועלים במרץ לפנות את האזרחים הזרים שנותרו במדינה שעליה שהשתלט הטאליבאן. חיילים גרמנים שמוצבים באזור דיווחו על מהומות בין מאבטחים אפגניים וכוחות ביטחון מערביים, לבין חמושים לא מזוהים. על פי הדיווח אחד מהשומרים נהרג ו-3 נוספים נפצעו בטרמינל הצפוני של נמל התעופה – שבו מוצבים גם כוחות אמריקניים.

עוד דווח כי הטאליבאן פרש את אנשיו מחוץ לנמל. ב-CNN מסרו שצלף מהארגון ירה לעבר מאבטחים – שהשיבו אש. גורמי נאטו שפועלים במקום טענו שכלל השערים נסגרו בשלב זה. מדינות המערב טרם הצליחו להשלים את מבצע פינוי האזרחים מאפגניסטן – ובטאליבאן מאיימים שיגיבו ביד קשה אם כל הכוחות לא ייסוגו עד תאריך 31 באוגוסט, שבו סוכם על יציאתם מהמדינה.

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן התייחס הערב למבצע הפינוי וצייץ בטוויטר: "אומר באופן ברור - אנו מקבלים בברכה את האפגנים שסייעו לנו במאמץ המלחמה בבתיהם החדשים בארה"ב. מכייון שזה מי שאנחנו, זו אמריקה".

Once screened and cleared, we will welcome Afghans who helped us in the war effort to their new home in the United States of America.



Because that's who we are. That's what America is. — Joe Biden (@JoeBiden) August 23, 2021

במחלקת המדינה האמריקנית התייחסו למבצע הפינוי מאפגניסטן והבטיחו שארה"ב לא תחדל ממאמציה להוצאת כל האנשים שמבקשים לעשות ונמצאים בסכנה לפגיעה אפשרית של הטאליבאן, גם אחרי תאריך נסיגת הכוחות מהמדינה. שר ההגנה הבריטי, בן וואלאס, אמר היום כי הזמן שנותר לביצוע כוח האדם הבריטי מקאבול עומד כעת "על שעות, לא שבועות". לדבריו, על הכוחות בשטח לנצל כל רגע כדי לחלץ מהמדינה כמה שיותר אנשים לפני תאריך 31 באוגוסט, תאריך הנסיגה הרשמי של צבא ארה"ב.

French Air Force A400M dispensing flares as it departs #Kabul Airport #Afghanistan

pic.twitter.com/9C2UM9BcwO — Intel Air & Sea (@air_intel) August 21, 2021

המעוז האחרון נגד הטאליבאן

במקביל למתרחש בקאבול, לא הרחק משם, במחוז פנג'שיר, נתקל הטאליבאן בהתנגדות מצד כוחות שעוינים את המשטר החדש, שאף הצליחו לכבוש כמה תאי שטח באזור. אחמד מסעוד, מראשי המורדים, דיבר על תקווה לקיום שיחות שלום עם התנועה האסלאמיסטית, לצד מוכנות של כוחותיו ללחימה: "אנחנו רוצים שהטאליבאן יבין שהדרך היחידה להתקדם היא באמצעות משא ומתן", אמר והוסיף: "אנחנו לא רוצים שתפרוץ מלחמה". בעקבות העימותים, בטאליבאן מסרו כי מאות מאנשי הארגון התקדמו לכיוון פנג'שיר.

Last night in Panjshir. Taliban said they have given us 4 hours of ultimatum to surrender. We told them, we give you four years to come.



Taliban supply line has been destroyed in Salang. We have further strengthened our positions. pic.twitter.com/CDjR3jCUZF — Sarfaraz (@Sarfaraz1201) August 23, 2021

>> להאזנה לכל הפרקים של "אחד ביום" לחצו כאן

במחוז פנג'שיר מתארגנים מחדש אלפי לוחמים מצבא אפגניסטן שנסוגו בשבועות האחרונים במקביל להתקדמות הטאליבאן. לפי דיווחים של לוחמים במקום, הטאליבאן הציב להם אולטימטום ודרש מהם להיכנע, אך הם נערכים למתקפה משלהם. כזכור, אמרוללה סאלח, סגנו של נשיא אפגניסטן שנמלט מהמדינה אשרף גאני, הכריז על עצמו כממלא מקום הנשיא וחבר לכוחות ההתנגדות בפנג'שיר.

Just three hours from Kabul, Vice President @AmrullahSaleh2 and the anti-Taliban resistance fighters, play volleyball - Panjshir Valley, August 2021 pic.twitter.com/TL2lvfjj1G — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 23, 2021

Who's this AMERICAN Soldier at Kabul airport Afghanistan? He just won the Internet. - @beingrealmac pic.twitter.com/9zY5P4OBTC — Daniel Newmaη (@DanielNewman) August 22, 2021

בחסות המהומה: דאעש מרים ראש

אם השתלטות הטאליבאן על המדינה לא הספיקה, גם ארגון דאעש חוזר לכותרות, וכעת הם חוזרים לאיים על האזרחים האפגנים, על הכוחות האמריקניים ואפילו על השליטים החדשים של אפגניסטן. האמריקנים מודעים לכך, והנשיא ביידן אמר שהם "עוקבים מקרוב אחר האיומים של דעאש".

יועצו לבטחון לאומי, ג'ייק סאליבן, אמר שכוחות הקרקע האמריקנים השתמשו ב"מגוון רחב של יכולות" במטרה להגן על נמל התעופה מפני פיגוע אפשרי, וציין שהם עובדים בצמוד לסוכנויות ביון כדי לזהות ולהביס כל מפגע ואיום. עוד הוא הוסיף שההתמודדות עם הטרור מצד דעאש נמצאת אצלם בעדיפות עליונה: "נעשה כל שביכולתנו כל עוד אנחנו באפגניסטן כדי למנוע זאת מלקרות. אנחנו לוקחים את זה בשיא הרצינות". מחוז ח'וראסאן של דאעש נחשב לאחד הקינים החזקים והיציבים המסונפים לארגון האסלאמיסטי, המתנגד לשלטון הטאליבאן.

מאז עליית הטאליבאן: אירן מייצאת נפט לאפגניסטן

מאז השתלטות ארגון הטאליבאן על אפגניסטן בתחילת השבוע שעבר ומנוסתו של הנשיא לשעבר גאני, נראה היה שעומד להתחולל משבר במצב הדלק במדינה, וחל זינוק מחירים ניכר. בעקבות כך, הגיע מחירו של טון נפט למחיר של יותר מ-900 דולרים, ובכירי הטאליבאן הביעו חששות כבדים מפני הפגנות נרחבות מצד האזרחים. בשל כך, פנו בכירי הארגון לשכנה ממערב אירן, בבקשה לסיוע.

באירן, הסובלת מסנקציות חמורות על ענף ייצוא הנפט, נעתרו לבקשה. בשל כך, החל מתחילת השבוע שעבר מייצאת אירן לאפגניסטן נפט, גז ומוצרים פטרוכימיים נוספים. בטהרן הגיבו בחיוב לדרישת הטאליבאן להותיר את מעברי המסחר בין המדינות פתוחים, וכבר הביעו במספר פעמים את עניינם לקיים יחסים תקינים עם אפגניסטן תחת שלטון הארגון הסוני-אסלאמיסטי הקיצוני מבחינה דתית.

"הטאליבאן שלח לאירן הודעות ואמר: אתם יכולים להמשיך בייצוא הנפט", אמר חמיד חוסייני, חבר מועצת המנהלים של איגוד יצואני הנפט האירניים. הוא הוסיף ואמר כי הטאליבאן הפחית בכ-70% את המכס על ייבוא דלק מאירן.

ארדואן, חושש מגל פליטים נוסף | צילום: Stringer / gettyimages

בתוך כך, טורקיה הודיעה היום כי בשל המצב באפגניסטן היא תפעל להדק את האבטחה בגבולה המזרחי עם אירן - בשל החשש מזרם פליטים אפגנים. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת שבאנקרה החליטו להאריך את החומה בגבול בין המדינות, בגובה 3 מטרים בשילוב תעלות וגדרות תיל, ב-64 ק"מ נוספים. כבר היום מארחת טורקיה יותר מ-4 מיליון פליטים, בעיקר סורים ועירקים.