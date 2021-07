אבי קנר, בעלים של רשת מרכולים בניו יורק, הודיע אתמול (שני) שהוא מצמצם את מכירת בן & ג'ריס, בתגובה על הודעת החברה שהיא תפסיק למכור גלידה ביהודה ושומרון. קנר הוא בן לישראלים, דובר עברית בעצמו ואחד הבעלים של רשת "מורטון וויליאמס", שיש לה 16 סניפים בעיר ניו יורק.

מיד אחרי ההודעה, קנר כינס את ועד הדירקטוריון והם הודיעו שיצמצמו ב-70% לפחות את המכירות של בן & ג'ריס. המשמעות היא שהם לא יחדשו את המלאי באותו קצב שהם מחדשים כיום. כבר עכשיו מורידים בחברת "מורטון וויליאמס" את הסחורה למקום נמוך יותר.

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3