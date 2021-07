דובר משרד החוץ של ארצות הברית, נד פרייס, התייחס הערב (שלישי) להחלטת בן & ג'ריס להפסיק למכור גלידות "בשטחים הפלסטיניים הכבושים". פרייס ציין כי בן & ג'ריס היא חברה פרטית, אך אמר באופן כללי כי הממשל מתנגד לכל ניסיון לדה-לגיטימציה של ישראל.

"אין לי תגובה להציע לגבי פעולותיה של חברה פרטית, אך אנו דוחים בתוקף את תנועת ה-BDS, שמפלה את ישראל באופן לא הוגן", הדגיש הדובר נד פרייס והוסיף: "ארצות הברית תהיה שותפה חזקה במאבק במאמצים ברחבי העולם לעשות דה-לגיטימציה לישראל, ותפעל ללא לאות לתמיכה בהמשך ההשתלבות של ישראל בקהילה הבינלאומית".

הודעת בן & ג'ריס אתמול הובילה לתגובות סוערות רבות. שר החוץ יאיר לפיד כינה אותה "אנטישמית" וראש הממשלה בנט אמר שמדובר ב"אובדן דרך מוחלט". בינתיים, בתקופה הקרובה הזכיין הישראלי ימשיך למכור את הגלידה בכל רחבי הארץ, עד שהחברה תעבור לזכיין אחר.

Ben & Jerry’s will end sales of our ice cream in the Occupied Palestinian Territory. Read our full statement: https://t.co/2mGWYGN4GA pic.twitter.com/kFeu7aXOf3