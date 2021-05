מדינות אירופה זועמות על בלארוס, לאחר שזו הסיתה אתמול (ראשון) טיסה של חברת ריאנאייר ממסלולה באמצעות התרעה מזוייפת על מטען נפץ - ואילצה אותה לנחות במינסק. לאחר הנחיתה נעצר אחד הנוסעים - פעיל האופוזיציה הבלארוסית רומן פרוטסביץ, וההאשמה היא כי כל המהלך תוזמר על ידי המדינה בשל רדיפתו. לגינוי שיזמו מדינות המערב בגין ה"פיראטיות" של בלארוס הצטרף גם שר החוץ האמריקני, אנטוני בלינקן.

חלק ממנהיגי אירופה כבר כינו את המהלך "מעשה של טרור וחטיפה מדינית" וכן "פיראטיות בחזות המדינה". אותם מנהיגים ייפגשו היום כדי לדון בפעולות שניתן יהיה לנקוט נגד בלארוס. לטביה וליטא (שם היה אמור לנחות המטוס מלכתחילה) כבר הודיעו כי יש לראות את המרחב כבלתי בטוח לטיסה.

בנוסף, ליטא תבקש מהאיחוד האירופי לאסור על מטוסים אירופאיים לטוס מעל בלארוס ולאסור על מטוסים בלארוסיים כניסה למרחב האווירי האירופי. שר החוץ הליטאי גבריאליוס לנדסברגיס אמר כי המדינה ממליצה לאזרחיה להימנע מנסיעה לבלאר וקרא לאלה שנמצאים כיום שם לעזוב מיד. שר החוץ של לטביה אדגארס רינקוויצ'ס אף אמר כי יש לסגור את המרחב האווירי של המדינה לכל הטיסות הבינלאומיות. משטרת ליטא הודיעה כי פתחה בחקירת ה"היעלמות הכפוייה" של המטוס.

Belarus accused of ‘hijacking’ Ryanair jet with fake bomb alert to arrest an exiled opposition journalist pic.twitter.com/MupcbMMi2p