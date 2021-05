נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נושא בשעה זו (שישי) הצהרה בנוגע להתפתחויות במזרח התיכון, ובראשן הפסקת האש בין ישראל לחמאס. בהצהרתו בירך ביידן את נתניהו על המהלך, הבטיח כי יתמוך באספקת הטילים של כיפת ברזל והדגיש כי "ארצות הברית תומכת בזכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה".

Tune in as I deliver remarks on the Middle East. https://t.co/QPiJ6BxS7h