שמונה ימים לתוך הלחימה בין ישראל לחמאס, ובקהילה הבין לאומית עובדים מסביב לשעון בכדי להביא להפסקת אש בין הצדדים. בממשל בארה"ב מדגישים שוב ושוב על העבודה הרבה הנעשית מאחורי הקלעים כדי להביא לסיום סבב ההסלמה, זאת על אף שבישראל לא נראת כוונה להביר לסיום המבצע. גם המצרים העבירו מסר לבכירים בחמאס שלפיו אם יחדלו את הירי, הם יצליחו להשיג הסכם להפסקת אש. ביידן צפוי לשוחח עם נתניהו הלילה פעם נוספת במטרה להבין עד מתי יימשך המבצע.

גורם בכיר בישראל מבהיר: "חמאס עשה שרשרת של טעויות שהפכו אותו חשוף יותר". לכן לדברי אותו גורם בשלב זה ישראל לא מעוניינת בהפסקת אש. "כל האופציות על השולחן. היעד הוא לפגוע משמעותית בתשתיות חמאס -ואנחנו נשקול אם ומתי היעדים הושגו".

בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני בלינקן שוחח הערב עם שר החוץ הירדני א-ספאדי על ההסלמה. השניים הגיעו להחלטה שיש ללחוץ על שני הצדדים הלוחמים להגיע לרגיעה. במקביל, שוחח בלינקן עם שר החוץ של איחוד האמירויות על הסוגיה והשניים דנו בדרכים אפשריות להרגעת הרוחות. עם זאת בלינקן אמר שהוא עדיין לא ראה את או מודיעין על כך שחמאס שכן בבניין התקשורת שהופצץ בשבת האחרונה בו שכנו משרדי AP ואל-ג'זירה.

I spoke this morning with Israeli National Security Advisor Meir Ben Shabbat about the ongoing crisis. I also spoke with the Government of Egypt. The United States is engaged in quiet, intensive diplomacy and our efforts will continue.