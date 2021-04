ישראל שולחת תנחומים לעם הבריטי: בישראל, כמו בעולם כולו, שלחו היום (שישי) תנחומים לעם הבריטי ולמלכה אליזבת' השנייה, לאחר היוודע דבר מותו של הדוכס מאדינבורו, הנסיך פיליף, בגיל 99. הודעות השתתפות בצער הועברו ממשכן נשיא המדינה, בית ראש הממשלה, ראשי מפלגות וחברי כנסת.

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "תנחומיי העמוקים להוד מלכותה, המלכה אליזבת' השנייה, הנסיך מווילס, משפחת המלוכה וכל העם הבריטי על מותו של הוד מעלתו הנסיך פיליפ, הדוכס מאדינבורו. יהי זכרו לברכה".





My deepest condolences and heartfelt sympathy to HM Queen Elizabeth II, HRH The Prince of Wales, the @RoyalFamily and the people of the United Kingdom on the death of HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh. May his memory be a blessing. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) April 9, 2021



ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "תנחומיי העמוקים להוד מלכותה המלכה אליזבת', הנסיך צ'ארלס, משפחת המלוכה, והעם הבריטי על לכתו של הדוכס מאדינבורו. הנסיך פיליפ היה עובד הציבור המושלם ויחסר מאוד בישראל וברחבי העולם".

I express my deepest condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, Prince Charles, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of the Duke of Edinburgh. Prince Philip was the consummate public servant and will be much missed in Israel and across the world. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 9, 2021



גם ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון, בני גנץ, ספד: "נעצבתי לשמוע על מותו של הוד מעלתו הנסיך פיליפ, אני שולח תנחומים כנים מעומק הלב למלכה אליזבת', למשפחת המלוכה ולעם הבריטי".





I was saddened to learn of the passing of HRH Prince Philip, Duke of Edinburgh, and extend my heartfelt sympathies to Her Majesty Queen Elizabeth, the Royal Family, and the British people. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) April 9, 2021

יו"ר האופוזיציה ויו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, כתב: "אני שולח את תנחומיי הכנים והעמוקים להוד מלכותה, המלכה אליזבת', משפחת המלוכה והעם הבריטי על מותו של הוד מעלתו הנסיך פיליפ".





I send my deep and sincere condolences to Her Majesty Queen Elizabeth, the Royal Family and the people of the United Kingdom on the death of His Royal Highness Prince Philip. https://t.co/4TBh0hQIJW — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) April 9, 2021



ח"כ מרב מיכאלי, יו"ר מפלגת העבודה, צייצה: "בשם מפלגת העבודה אני שולחת תנחומים למלכה אליזבת' ומשפחתה על מותו של הבעל, האב והסב, הנסיך פיליפ אשר שירת את האומה הבריטית בכבוד ובמסירות".