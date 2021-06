בניין דירות קרס הלילה (בין רביעי לחמישי - שעון מקומי) חלקית בעיר סופרסייד במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, ארה"ב. היחידה הבין-לאומית של זק"א מסרה כי הבניין קרס בשכונה יהודית. בזירה ישנו הרוג אחד ושלושה פצועים לפחות. רשת ABC העלתה תיעוד של פעילות החילוץ בין ההריסות ובו נראה נער שחולץ בחיים על ידי צוותי החירום.

אל המקום הגיעו 80 צוותי חירום עם ציוד מיוחד, שמנסים לאמוד את חומרת הנזק ולאתר לכודים בין ההריסות. עדיין לא ברור מה היקף הנפגעים באירוע או מה הסיבה לקריסת הבניין. על פי אחד הדיווחים, כעשרה דיירים כבר חולצו מהמקום.

אחד מעדי הראייה שהגיע לעיר לנפוש עם משפחתו סיפר: "זה הרגיש כמו טורנדו או רעידת אדמה". הוא העריך כי רוב הבניין היה מאוכלס בדיירים. "זה היה הדבר הכי משוגע ששמעתי בחיים שלי", הוסיף. עיתונאי שהגיע לדווח מהזירה שיתף: "קשה לי לתעד את זה".

ההערכה היא כי הבניין שקרס מונה בין 10 ל-12 קומות, הוא נבנה ב-1981 ומכיל כ-100 יחידות דיור. לעשרות צוותי החירום שהוזנקו לזירה, הצטרפו צוותי כבאות והצלה וכן גורמי חירום נוספים.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY