המשטרה בגרמניה עצרה היום (שישי) חשוד באירוע דקירה בעיר וירצבורג, בין פרנקפורט לנירנברג. ה"בילד" הגרמני מדווח על 3 הרוגים ו-6 פצועים כתוצאה מהדקירות. הדוקר נורה ברגלו ונעצר, לאחר מבצע רחב היקף שכלל חסימת כבישים בעיר.

הרקע לאירוע הדקירה טרם ברור. בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות, ניתן לראות את החשוד אוחז בסכין ומנסה לדקור את הסובבים אותו, עד שנעצר.

#Würzburg: The male suspect in the Würzburg mass stabbing incident is reported to have been shot by responding police officers. pic.twitter.com/r59SrK4ohB