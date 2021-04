תקרית בגבעת הקפיטול: מכונית האיצה הערב (שישי) לעבר מחסום באזור הצפוני של מתחם הקפיטול בוושינגטון. הנהג הפוגע יצא מרכבו, איים בסכין על השוטרים - ונורה. הוטל עוצר במקום, בעקבות החשש לאירוע ביטחוני. המשטרה המקומית דיווחה כי שני שוטרים נפצעו, החשוד נעצר ונהרג.

שני הפצועים והנהג הפוגע הובלו לבית החולים לאחר התקרית. טרם ברור מה היה הרקע לניסיון הדריסה במקום, נבדק אם הפגיעה הייתה מכוונת. על פי הדיווחים, מצבם של אחד השוטרים בינוני-קשה ושל השני קל, כאשר אחד מהם נדקר על ידי החשוד. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי נקבע מותו של הנהג הפוגע, לאחר שנורה בידי צוות הביטחון במחסום ומצבו היה אנוש.

הזירה בגבעת הקפיטול, המכונית התנגשה במחסום | צילום: AP

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן, ששהה באותו הזמן בבית הלבן, פונה לקמפ דיוויד דקות לאחר האירוע כנהוג במקרים חריגים. הוא תודרך בפרטי התקרית על ידי חבר במועצת הביטחון הלאומית. גם התובע הכללי של ארה"ב תודרך על האירוע ומפקח על המצב. בחקירת האירוע מעורבים גם חוקרי FBI.

הודעה פנימית של משטרת הקפיטול התריעה מפני "סיכון ביטחוני חיצוני" על הבניין, ולאחר מכן ההודעה הושמעה במערכת הכריזה של הקפיטול. בהודעה נאמר לעובדים להישאר בתוך המתחם והרחק מהחלונות. בתוך כך, כוחות הביטחון ומכבי אש הוזעקו לחלקו הצפוני של מתחם הקפיטול, שם אירעה התקרית. גם הרחובות הסמוכים נחסמו לתנועה. יש לציין כי מערך הביטחון של הקפיטל נשאר בכוננות גבוהה מאז התקריות סביב השבעת ביידן.

אירוע הדריסה בקפיטול | צילום: רויטרס

עוצר באזור הקפיטול | צילום: רויטרס

