דרק שובין, האיש שהצית את המהומות הקשות ביותר שנראו בארה"ב בשנים האחרונות, הורשע בשלושה סעיפים של רצח ג'ורג' פלויד. אזרחים בכו מאושר, אחרים קפצו משמחה ובעיקר כולם חשו הקלה גדולה על כך שהאיש שדרך על צווארו של פלויד במשך 9 דקות ו-29 שניות קיבל את הראוי לו. מבחינת תנועת המחאה Black Live Matters, מדובר על הישג חסר תקדים ששם באור הזרקורים את האלימות המשטרתית והגזענות הממוסדת כלפי השחורים בארה"ב ובעולם כולו.

האמריקנים עקבו בדריכות אחר אחד המשפטים הכי מסוקרים בארה"ב, משפט ששודר בשידור חי בטלוויזיה האמריקנית כדי למנוע מהומות והתגודדות מסכנת חיים בשל נגיף הקורונה. בתום שלושה שבועות ארוכים של עדויות, הרשיעו המושבעים את שובין בגין שלושה סעיפים של רצח, כעת הוא מחכה להקראת גזר דינו שצפוי להיות שנים ארוכות מאחורי סורג ובריח. הכוננות במינאפוליס וברחבי ארה"ב עלתה כעת משמעותית מחשש למהומות.

אחת העדויות המרכזיות בתיק הרצח של פלויד הייתה של מי שצילמה את הוידאו שהופץ בכל העולם, דרנלה פרייזר בת ה-17. אחרי הרשעתו של שובין בתיק היא כתבה בחשבון הפייסבוק שלה: "אני בכיתי כל כך חזק. בשעה האחרונה הלב שלי דפק כל כך חזק, הייתי חרדה, החרדה פשוט התפשטה בגופי. ג'ורג' פלויד עשינו את זה! הצדק נעשה!".

George Floyd's brother, Philonise Floyd, tells Gayle King about the moment he heard that Derek Chauvin was "guilty, guilty and guilty":



"All I had in my head was, ‘Man, this is not just for George. This is for everybody around the world.'” pic.twitter.com/OQH5dTk00W