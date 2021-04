שוטרי משטרת אוהיו ירו הלילה (בין שלישי לרביעי) למוות במאקיה בראיינט, נערה שחורה בת 15, 30 דקות לפני שהשוטר שחנק למוות את ג'ורג' פלויד הורשע ברצח. השוטרים שהגיבו לדיווח על ניסיון דקירה, ירו בבראיינט מספר פעמים, אז היא פונתה לבית החולים שם נקבע לאחר זמן קצר מותה.

האירוע התרחש בקולומבוס, עיר הבירה של מדינת אוהיו, כשסמוך לשעה ארבע התקבלה קריאה במוקד החירום על אישה שמנסה לדקור את האדם שנמצא בצד השני של קו הטלפון. השיחה נותקה וכוחות משטרה יצאו למקום, זיהו את בראיינט כחשודה, וירו בה מספר פעמים. זמן קצר לאחר שפונתה לבית החולים היא כאמור הוכרזה מתה.

הייזל בראיינט, דודתה של מאיקה, סיפרה כי אחייניתה גרה בבית אומנה סמוך למקום האירוע. הדודה אמרה לכלי תקשורת מקומי כי אחייניתה נקלעה לויכוח עם אדם נוסף בבית האומנה כשבמהלכו היא נטלה לידיה סכין, אך השליכה אותו לפני שכוחות המשטרה הגיעו לזירה, אולם על אף זאת היא נורתה למוות.

A cop in Columbus Ohio has shot and killed a 15 year old girl. Makiyah Bryant was her name.



Can we live?



Can our children live?



This country never stops. Not for a damn second. I have an 11 year old daughter. This country does everything it can to break Black people. pic.twitter.com/DPrRbaOImT