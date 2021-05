גובר הלחץ הבין-לאומי להשגת הפסקת אש ברצועת עזה: קבוצה של 28 סנאטורים מהמפלגה הדמוקרטית בארה"ב חתמה הלילה (שני) על קריאה לנשיא ביידן להביא לרגיעה בלחימה בין ישראל וחמאס. בין הסנאטורים שחתומים על הקריאה גם כמה בכירים מהפלג השמאלי במפלגה הדמוקרטית, כמו ברני סנדרס ואליזבת' וורן.

את הקריאה מטעם חברי המפלגה הדמוקרטית להפסקת האש מוביל הסנאטור היהודי הצעיר מג'ורג'יה, ג'ון אוסוף. בפנייתם של עשרות הסנאטורים לנשיא ביידן נכתב כי הם קוראים "לעצור הרג נוסף של אזרחים והסלמה נוספת באלימות". הקריאה מגבירה את האתגר שלו זוכה הנשיא ביידן מבית, על רקע תמיכתו בישראל לאורך ימי הקרב. עד כה בלמה ארה"ב הצעות של מדינות החברות במועצת הביטחון של האו"ם לעצור את הלחימה ברצועת עזה.

קריאת הסנאטורים האמריקנים מצטרפת לקריאת מדינות האיחוד האירופי להביא לרגיעה ולהפסקת אש. בהודעה שפורסמה לפני שעה קלה הודיעה נציגות האיחוד האירופי בישראל כי היא מביעה דאגה גדולה מהמשך הלחימה וההסלמה ברצועת עזה וקוראת להפסקת אש מידית. האיחוד האירופי הודיע שהוא מגנה בחריפה את ירי הרקטות של חמאס לכיוון יישובים אזרחיים בישראל, ומנגד את הפגיעה של צה"ל באזרחים ברצועת עזה.

The EU is extremely concerned at continued escalation of violence in/around Gaza & calls for an immediate cessation of hostilities

The strongly condemns indiscriminate firing of rockets into by Hamas & militant groups in Gaza directly harming civilians



Full statement @UN https://t.co/ZnqW1odPvm